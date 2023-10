Jeans a vita alta, il capo intramontabile sempre attuale: Audrey Hepburn li indossava così nell’iconico film, il look a cui ispirarsi.

Audrey Hepburn può essere considerata una vera e propria icona non solo del cinema, ma anche della moda. Attrice straordinaria, ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti durante la sua carriera professionale. Gli anni 50 e 60 la consacrano definitivamente sulla scena, poiché è in grado di creare un importante ponte di collegamento tra la settima arte e il mondo della moda.

Tutti vogliono ispirarsi alla Hepburn, copiando ed imitando i suoi look. La sua immagine diventa lo specchio e il riflesso di una donna indipendente, leggera, senza alcun dubbio una donna senza tempo e decisamente fuori dagli schemi. Questo è anche il filo conduttore e ciò che traspare ed emerge nella maggior parte parte delle sue pellicole.

Audrey Hepburn, il jeans a vita bassa che spopola sui social: oggi più che mai una vera e propria icona di stile

Nei suoi film è una donna emancipata, una donna libera e indipendente: ama la moda, ma i suoi gatti e ovviamente fare colazione da Tiffany. Per moltissimi anni è stata considerata un’icona e lo è tuttora: i suoi look sono estremamente in tendenza. Non ha mai avuto paura di osare e di ricercare quel particolare in più nella concezione dei suoi outfit.

Ed è proprio all’interno del film due per strada con lo straordinario Albert Finney, Audrey sfoggia uno dei look più iconici di sempre: il jeans a vita alta ritornato in tendenza in questi ultimi anni. Il modello indossato dall’attrice è di un lavaggio scuro che slancia ancor di più la figura: lo indossa con una maxi cintura ed un collo alto rosso che risalta il suo incarnato.

Nel film interpreta il ruolo di Joanna che incontra Mark durante un viaggio in autostop: i due si sposano e viene raccontata la loro vita, lungo un arco temporale di 10 anni. Un matrimonio difficile che vede un folle amore iniziale, momenti di tensione, i tradimenti e la la nascita della loro figlia. Infine il divorzio. Durante i momenti di ricordo, la coppia capirà quanto è forte il loro sentimento.

Sono molti gli outfit iconici indossati da Audrey Hepburn nei suoi film, ma senza alcun dubbio il jeans a vita alta resterà uno dei più impressi. Ritornato in auge proprio negli scorsi anni, e adatto a tutte le fisicità perché slancia la figura verso l’alto facendo sembrare il corpo molto più sottile e snello.