Jasmine Carrisi, il look da barca conquista le fashion victim

Jasmine Carrisi inarrestabile. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha iniziato a documentare le sue vacanze estive sui social e l’outfit sfoggiato in barca ha sorpreso tutte le fashion victim.

La ragazza ha preferito un look audace e leggermente in controtendenza con quello che ci si aspetta per una giornata al mare su una barca. Ma lei da sempre ci ha abituati a uno stile unico e sempre un po’ burlesque.

Jasmine Carrisi, il look per andare in barca è sexy e piace moltissimo

Jasmine ha dato il via alle sue vacanze, la ragazza dopo aver trascorso del tempo a Roma con la sorella Romina Carrisi, è partita per la Sardegna. Prima ha fatto tappa a Genova, dove ha sfoggiato un look da barca molto audace e sensuale.

Se in tanti si aspettavano un calzoncino con una canotta per una gita in mare aperto, dovranno ricredersi. Jasmine Carrisi è andata in completa controtendenza con gli stili tradizionali da barca. In primis ha preferito il nero, un colore che al mare si usa ma non tantissimo.

Poi, come si vede dall’immagine, ha scelto un look che potrebbe ricordare un po’ lo stile burlesque. Con tanto di top con rouge trasparenti. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso per una gita in barca ha scelto un vestito nero con abbottonatura frontale in Sangallo di cotone.

L’abito è impreziosito dalle rouge velate sulla parte del decolleté, le spalline invece cadono sulle spalle dando così un tocco di sensualità. Il look di Jasmine è piaciuto moltissimo alla fashion victim, sebbene non sia un outfit semplice da mare, ha fatto comunque centro.

La piccola di casa Carrisi spesso sfoggia look singolari e comunque sempre molto sexy, corpetti con ampie scollature e vestiti particolari. E ora che ha iniziato le vacanze non avrebbe potuto fare da meno. Dopo aver concluso i suoi impegni lavorativi, può iniziare a divertirsi. Recentemente, infatti, è stata impegnata a Roma con le riprese di Beautiful.

La figlia di Al Bano – che non ha mai nascosto di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo – ha recitato alcune parti nelle puntate girate in Italia della longeva soap opera americana. Per lei potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo della televisione italiana e chissà che presto non la vedremo in qualche serie televisiva nostrana.