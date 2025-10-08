Da una tragedia familiare a un’invenzione, la storia della Jacuzzi

Quando si parla di Jacuzzi ci fa subito pensare a bolle, relax e idromassaggio, ma dietro quel nome c’è una storia tutta italiana, fatta di ingegno, emigrazione e un’incredibile svolta nata da un dramma familiare. La famiglia Jacuzzi è originaria di Casarsa della Delizia (Friuli-Venezia Giulia), emigrò negli Stati Uniti all’inizio del ’900 in cerca di fortuna. I fratelli Jacuzzi furono inventori e imprenditori, progettarono eliche e pompe idrauliche per l’aviazione, ma nessuno immaginava che avrebbero cambiato per sempre il mondo del benessere domestico. Scopriamo la vera storia.

La vera storia della Jacuzzi, nata da una tragedia familiare

La Jacuzzi, sinonimo di lusso e relax, ha una storia che affonda le radici nel dolore e nell’amore di un padre per suo figlio. Tutto iniziò negli anni ’40, quando la famiglia Jacuzzi, si trovò a dover affrontare una difficile situazione medica. I fratelli Jacuzzi avevano già fatto fortuna nel settore dell’aviazione e delle pompe idrauliche per uso agricolo in America. La malattia del giovane Ken Jacuzzi, figlio di Candido Jacuzzi cambiò le carte in tavola. Purtuttavia soffriva di una grave forma di artrite reumatoide giovanile, e i medici consigliarono sedute di idroterapia per alleviare il dolore.

Candido Jacuzzi, determinato a trovare una soluzione per suo figlio che non stava bene, quindi sviluppò una pompa idraulica portatile che poteva essere installata in una normale vasca da bagno. La J-300, come venne chiamata, fu il primo passo verso la creazione di una vasca idromassaggio moderna. Questa invenzione per fortuna si rivelò efficace nel ridurre il dolore e la rigidità muscolare di Ken, e presto attirò l’attenzione di medici e terapisti.

Il nipote di Candido nel 1968, Roy Jacuzzi, ebbe l’intuizione di combinare la pompa con una vasca da bagno completa, creando la prima vasca idromassaggio integrata, chiamata “Roman Bath”. Grazie a questa innovazione spostò l’attenzione dalla terapia al relax e al benessere personale.

Ma solo negli anni ’70, la Jacuzzi divenne un simbolo di lusso e benessere, grazie anche a campagne pubblicitarie efficaci e all’adozione delle vasche idromassaggio da parte di hotel e centri benessere di alto livello. La possibilità di avere un’esperienza spa direttamente a casa propria conquistò milioni di persone in tutto il mondo. Oggi la Jacuzzi è un brand internazionale, che molti la usano impropriamente per indicare qualsiasi vasca con idromassaggio. Eppure, dietro ogni bolla e ogni getto d’acqua, c’è ancora la memoria di un’invenzione nata per amore e trasformata in icona di comfort.

La Jacuzzi oggi

Attualmente il marchio Jacuzzi e globale che continua a innovare nel settore del benessere e del relax. Le moderne vasche idromassaggio Jacuzzi offrono una vasta gamma di funzioni avanzate, come la cromoterapia, l’aromaterapia e sistemi di massaggio personalizzabili. La storia della Jacuzzi ha emozionato diverse generazioni è un esempio di come l’amore e la determinazione possano cambiare il mondo. Da una semplice pompa idraulica a una vasca idromassaggio di lusso, la Jacuzzi è diventata un’icona del benessere e del relax.