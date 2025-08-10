Io sono Farah, lo spoiler dalla Turchia: attimi drammatici, chi muore

La soap è approdata sul nostro piccolo schermo solo a fine luglio, ma Mediaset ha deciso di interromperne già la messa in onda. Io sono Farah non sarà trasmessa nel corso delle settimane centrali di agosto, ritenute dalla rete poco floride dal punto di vista degli ascolti. Non è chiaro, al momento, quando la soap turca tornerà regolarmente nella fascia pomeridiana di Canale 5, ma il pubblico non vede l’ora.

La storia di Farah Ersadi e del suo piccolo Kerim è entrata nel cuore dei telespettatori, che prima dello stop hanno assistito a una scena estremamente emozionante. Tahir è riuscito a impedire l’espatrio di Farah, bloccando l’autobus e i due si sono lasciati andare ad un abbraccio più che sentito. La serie avrà un lieto fine? C’è uno spoiler (terribile) dalla Turchia che non fa ben sperare.

Io sono Farah, spoiler turchi: il protagonista muore nel gran finale? C’è un colpo di scena

Non tutte le serie turche hanno un lieto fine. Al contrario, se si pensa a grandi successi come Terra Amara o Endless Love, la protagonista deve dire addio all’amore della sua vita, che muore proprio negli episodi finali delle ultime stagioni. Il pubblico di Canale 5 si chiede se anche alla protagonista di Io sono Farah toccherà la stessa triste sorte ma la risposta potrebbe già esserci.

Gli spoiler dalla Turchia anticipano la morte di Tahir, il boss del quale Farah si innamorerà sinceramente nelle prossime puntate della soap. Una notizia che spezza il cuore dei telespettatori, ma ci sarà un colpo di scena proprio nel gran finale di stagione. Nell’ultimo episodio, il pubblico scoprirà che Tahir non è davvero morto ma che ha inscenato la sua scomparsa per liberarsi dalla mafia turca e irachena.

Quello di Tahir, insomma, sarà un piano ben organizzato per far risultare di essere deceduto, ma in realtà sarà vivo e vegeto e avrà cambiato identità. Un modo per iniziare una nuova vita, da zero, al fianco della donna che ama, Farah, che nel frattempo scoprirà di essere in dolce attesa. Stando agli spoiler turchi, insomma, il lieto fine in questa dizi ci sarà eccome, per una coppia che sta già facendo sognare.

Al pubblico non resta che attendere il ritorno della soap nel pomeriggio di Canale 5. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, le nuove puntate della soap non saranno sospese solo nella settimana di Ferragosto, ma anche nel corso di quella successiva, che va dal 18 al 22 agosto.