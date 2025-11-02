Intimità con il partner: attenzione a queste 5 cose | Ecco cosa devi fare una felice vita di coppia

Nel corso degli anni è stato esaminato sempre più spesso, anche dal punto di vista psicologico, tutto ciò che ruota intorno alla vita di coppia tra partner, rendendosi conto che questo tipo di relazione si basa su solidi principi e su un incondizionato dare e ricevere.

Infatti, è necessario tenere bene a mente che per avere una buona vita di coppia, che comprende anche l’intimità, ci sono piccole attenzioni che dobbiamo mettere in atto per prenderci cura del nostro partner.

Ecco perché, dopo ogni rapporto intimo, dovremmo assolutamente mettere in pratica queste cinque azioni che ci permetteranno di rafforzare ulteriormente il rapporto con il partner, aiutandoci a consolidare ancora di più il legame di coppia, visibile anche nella sfera più fisica.

In intimità con il partner: come mantenere viva la fiamma

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il rapporto di coppia va curato a 360 gradi, anche dopo la prima fase della relazione, quella che solitamente viene definita “luna di miele”, durante la quale si vive intensamente la passione e ci si lascia travolgere dalle emozioni.

Trascorsa questa fase, quando si punta a costruire qualcosa di duraturo, è importante sapere che dopo il primo anno si creano degli equilibri, sia nel quotidiano che nell’intimità, che vanno poi rafforzati nel secondo anno di relazione. Dal terzo anno, però, si può cominciare a entrare nella routine, motivo per cui bisogna fare attenzione affinché la fiamma della passione e del sentimento non si spenga, ma resti viva giorno dopo giorno.

Un esempio pratico? Le cinque cose che è consigliabile fare dopo ogni rapporto per rendere l’intimità ancora più piacevole e aperta a nuove scoperte.

Cinque cose da fare per rendere l’intimità con il partner incredibile

Iniziamo subito con una cosa che gli uomini spesso amano un po’ meno, ma che le donne reclamano continuamente: le coccole. Subito dopo l’intimità, abbracciarsi e concedersi qualche momento di tenerezza aumenta il senso di connessione della coppia e migliora il benessere fisico ed emotivo. Poi c’è il parlare e ridere insieme: che avvenga prima o dopo il rapporto, o semplicemente nel quotidiano, essere complici e divertirsi migliora l’intesa, sia a livello intellettivo che fisico.

Un’altra cosa importante è farsi i complimenti. Questo elimina insicurezze, fa sentire il partner adeguato e apprezzato, abbatte i tabù fisici e ha inevitabili risvolti positivi anche nella sfera sessuale.

Dormire insieme, magari abbracciati, per qualche minuto dopo l’intimità, contribuisce a creare una sensazione di serenità condivisa. Addormentarsi insieme sincronizza perfino i battiti del cuore, rafforzando ulteriormente il legame.

Infine, ritagliare del tempo per se stessi. Che si tratti di una passeggiata, di leggere un libro o dedicarsi alle proprie passioni, è fondamentale per il benessere personale. Questo permette di apprezzare ancora di più il tempo trascorso con il partner… e anche in questo caso, i benefici sulla vita di coppia e sull’intimità non tarderanno ad arrivare.