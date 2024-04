Pelle e capelli, gli integratori beauty per la cura del corpo e della chioma

Quali sono gli integratori da assumere per una pelle e una chioma sana e forte? Ecco cosa non deve mai mancare nella tua beauty routine!

Per una pelle più luminosa una corretta skincare potrebbe non essere abbastanza. La saluta di pelle e capelli può dipendere anche dall’alimentazione, quindi una piano alimentare sano e bilanciato potrebbe donare maggiore forza alla chioma e idratazione alla cute del viso e del corpo.

In che modo? Ecco che possono venire in nostro soccorso gli integratori alimentari. Cerchiamo di fare chiarezza su cosa prendere ed in che modo.

Integratori per rendere la pelle più luminosa e in salute

Per poter prendersi cura della pelle, specialmente quella del viso, e migliorarne l’aspetto è fondamentale assumere ogni giorno vitamine tra cui la vitamina C, vitamina A e la vitamina E. Le vitamine possono stimolare la produzione di collagene, responsabile dell’elasticità e della resistenza della pelle.

Il corpo, quindi, produce collagene da sé, ma per quale motivo tanti prodotti anti età hanno come principio attivo proprio il collagene? Dopo i 30 anni l’organismo inizia a produrne sempre meno, spiegato il motivo per cui bisogna “aiutare” il corpo attraverso i vari prodotti e l’integrazione.

Capelli forti e sani grazie agli integratori

Se ultimamente ti sembra di avere capelli più deboli e fragili, potresti aver bisogno di qualche integratore da assumere ogni giorno. Capelli spenti e danneggiati spesso possono dipendere, oltre che da una non corretta hair care o trattamenti aggressivi, anche da una carenza di nutrienti. Anche il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa, quindi fattori ormonali, possono provocare danni ai capelli.

Per poter correre ai ripari potresti innanzitutto sentire il parere di un esperto, dopodiché ricorrere ad alcuni integratori ideali per la salute del capello. Devi assumere ferro, zinco e vitamina D per ridurre i danni causati dai radicali liberi, dopodiché è fondamentale assumere la vitamina B8, conosciuta semplicemente con il nome di biotina, in quanto contribuisce al benessere dei capelli ma anche della pelle.

Per rendere la chioma più folta e luminosa potresti integrare anche formulazioni a base di aminoacidi, come la cistina, la metionina e la cheratina, utili per ottenere un’azione protettiva e nutritiva.

Gli integratori in realtà possono variare a seconda della motivazione. Se hai necessità di contrastare una grande perdita di capelli dovuta da fattori ormonali, dovrai prendere un certo tipo di integratore, il discorso sarà diverso qualora tu abbia bisogno di donare lucentezza e forza alla tua chioma fragile e sfibrata.

Ovviamente dovrai rivalutare anche i prodotti utilizzati per la tua hair care routine, utilizza shampoo e conditioner di qualità e soprattutto non dimenticare di fare una maschera idratante e nutriente almeno una volta a settimana su tutta la chioma!