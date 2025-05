L’insalata di riso può buona che tu possa mai mangiare: vorrai prepararla per tutta l’estate

Insalata di riso facile e veloce da preparare in qualsiasi momento. Piacerà tantissimo anche ai piccoli di casa, scopri come prepararla!

Con l’arrivo dell’estate e, quindi, delle belle giornate, il desiderio di mangiare un piatto freddo da poter portare anche fuori è in continuo aumento. Cosa non può mancare nelle nostre tavole durante il periodo estivo?

Ovviamente l’insalata di riso, apprezzata da grandi e bambini e proposta in mille varianti differenti. La ricetta dell’insalata di riso, infatti, non è solo una, in quanto questo piatto può essere personalizzato in tanti altri modi a seconda delle proprie esigenze e i palati da soddisfare.

Insalata di riso: la ricetta facile e veloce per tutta la famiglia

La ricetta è versatile, inoltre può essere preparata in quantità maggiori ed essere consumata nell’arco della settimana in giornate diverse. In questo modo potrai avere la cena sempre pronta al rientro dal lavoro oppure portare l’insalata di riso come pranzo al sacco in ufficio.

Nei supermercati puoi trovare il condimento per la tua insalata, sicuramente un’ottima alternativa per chi non ha tempo a disposizione e desidera qualcosa di velocissimo ma sfizioso. Se ti prendi del tempo nel fine settimana, però, puoi preparare un condimento fatto in casa ancora più delizioso.

La ricetta che trovi qui sotto può essere personalizzata in tantissimi altri modi.

Ingredienti

400 gr di riso per insalate

15 pomodorini

1 zucchina

1 carota

1 peperone

100 gr di piselli

100 gr di mais

5 foglie di basilico

10 olive nere

sale

spezie a piacere

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Questa ricetta si prepara in poche mosse. La prima cosa che dovrai fare è lavare la verdura sotto acqua corrente, dopodiché dovrai tagliare la zucchina, la carota e il peperone a dadini. I pomodori, invece, dovrai dividerli in 4 e metterli da parte per un momento. Prendi una padella, aggiungi dell’olio extra vergine di oliva e lascia cuocere i tre ortaggi che hai lavato e tagliato in precedenza. Cuoci per circa 5 – 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo lascia cuocere i piselli in acqua bollente. Per risparmiare questo passaggio, puoi sempre utilizzare i piselli già cotti. Quindi, cuoci il riso al dente. In una ciotola unisci il riso alle verdure, compresi i pomodorini, poi condisci con sale, spezie a piacere e le foglie di basilico tritate. Unisci le olive nere tagliate, il mais e i piselli. Fai un giro d’olio e lascia raffreddare completamente. La tua insalata di riso è pronta per essere gustata!

Se cerchi altri idee per il tuo pranzo al sacco, non perdere le nostre ricette facili e veloci perfette per l’estate!