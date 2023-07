Insalata di meloni, fresca e nutriente: perfetta da portare al mare

L’insalata di meloni sarà in grado di vivacizzare le giornate calde d’estate. Ecco come prepararla al meglio.

L’inizio dell’estate ha portato con sé un caldo torrido, difficilmente sopportabile tra le mura domestiche. Nel giro di pochissimi giorni le spiagge si sono riempite, fino a raggiungere e superare la capienza massima. C’è stata una vera e propria fuga verso il mare che ha permesso alle persone di godersi il fresco delle onde e un bel bagno con la famiglia e gli amici.

Solitamente, quando si sta fuori per tutta la giornata, si tende a portare qualcosa da mangiare e da bere. Non sempre, però, è facile trovare i giusti cibi. Pizza e panini sono quelli più consumati, ma c’è anche una ricetta facilissima da preparare che potrebbe regalare una nota di originalità.

Si tratta dell’insalata di meloni, in grado di vivacizzare i pasti in compagnia. Può essere gustata anche alla fine di un pranzo o al posto della cena. Si sposa bene con qualunque regime alimentare perché ha un passo apporto calorico e non contiene prodotti animali.

La ricetta ideale per rinfrescare il proprio palato: come preparare l’insalata di meloni perfetta

Il melone è uno dei frutti simbolo dell’estate. È fresco, buono da mangiare e possiede tante proprietà benefiche per l’organismo. Ha molti sali minerali, aiuta l’apparato digestivo grazie all’alto numero di fibre e riduce l’insorgenza di malattie cardiovascolari. In cucina, si può utilizzare in numerosi modi diversi. È delizioso anche da gustare da solo, ma con questa ricetta sarà impossibile non leccarsi i baffi.

Ingredienti

Melone maturo;

Feta vegetale;

Menta;

Cetrioli;

Basilico;

Sale;

Pepe;

Olio extravergine di oliva;

Limone (facoltativo).

Procedimento

La quantità dei singoli ingredienti può essere aumentata o ridotta in base al numero di persone che si siederanno a tavola. La prima cosa da fare è sbucciare il melone, tagliarlo in piccoli cubetti e inserirlo in un recipiente capiente. Si consiglia di sceglierne uno maturo per la presenza del succo fresco.

Il passaggio successivo prevede lo stesso procedimento per i cetrioli. Subito dopo, va aggiunta la feta vegetale tagliata a pezzettini e le foglie di menta e di basilico (meglio se sminuzzate). Il condimento prevede una manciata di sale, una spolverata di pepe e un goccio d’olio extravergine di oliva.

Alla fine, in base al proprio gusto, è possibile anche utilizzare qualche goccia di limone per dare ancora più freschezza all’insalata di meloni. Nel giro di pochi minuti la ricetta sarà completata, permettendo a tutti di consumare un pranzo gustoso e alternativo. Si deve conservare in frigorifero.