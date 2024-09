Insalata di mare: il condimento più gustoso e originale è quello di Benedetta Rossi

La nota blogger e conduttrice Benedetta Rossi ha voluto spiegare come condire in modo gustoso l’insalata di mare: la ricetta da non perdere.

L’insalata di mare non può certo mancare nelle cucine degli italiani, in estate poi acquista ancor di più valore. Si tratta di un piatto fresco che può essere servito sia a pranzo che a cena. La blogger Benedetta Rossi, però, ha voluto contribuire a rendere ancora più saporita la ricetta e lo ha fatto consigliando altri ingredienti da poter utilizzare.

In questo modo si potrà arricchire maggiormente la pietanza e deliziare i nostri ospiti. Siete curiosi di sapere di cosa dobbiamo servirci? Non resta che iniziare e seguire i consigli della nota conduttrice televisiva.

Insalata di mare, la preparazione tradizionale

Prima di svelarvi con quali altri ingredienti si può arricchire l’insalata di mare è bene capire come prepara Benedetta Rossi quella tradizionale. La nota conduttrice e blogger, che spesso ci delizia con le sue ricette, come quella delle polpette al sugo, per preparare l’insalata di mare utilizza polpo, seppie, gamberetti, calamari e aggiunge anche la giardiniera. Una regola è fondamentale per lei: si serve di pesce fresco.

Dopo aver collocato tutti gli ingredienti all’interno di una grande pirofila procediamo e crediamo la citronette. Di cosa si tratta? É l’emulsione utilizzata per condire l’insalata di mare, ma come va realizzata? Olio extravergine di oliva, sale, pepe nero e succo di limone. Questi andranno lavorati servendosi di una frusta. Terminati questi, passaggi possiamo versare tutto sul nostro pesce.

Altri modi per condire la nostra insalata di mare

Se siete stufi di condire in modo tradizionale, possiamo ricorrere ad altri metodi suggeriti proprio da Benedetta Rossi. Ad esempio, di optare per una salsa piccante. La base di cui ci serviremo è sempre quella della citronette, in seguito si dovrà semplicemente aggiungere del peperoncino fresco che potrà essere tagliato a pezzetti.

Anche la salsa verde si presta molto bene a diventare una buonissimo condimento per la nostra insalata di mare. Come va preparata? Bisogna servirsi di acciughe sott’olio, pane raffermo, aglio, aceto di vino bianco, prezzemolo. Ovviamente, come potete ben notare si tratta di sapori molto forti non esageriamo con le dosi.

Infine, si può pensare anche alla salsa rosa prepararla ci ruberà pochissimi minuti ma è importante procurare questi ingredienti: panna fresca, salsa worcester, ketchup, maionese e senape. Uniamo tutti e mescoliamo per una manciata di secondi e tutto sarà pronto. Non costa nulla provare per una volta a cambiare il condimento e poi una cosa è certa: di Benedetta Rossi ci si può fidare i suoi consigli in cucina lasciano tutti a bocca aperta. Si può anche pensare durante la stessa cena di preparare l’insalata di mare servendosi di diversi condimenti. In questo modo i nostri ospiti ci chiederanno il bis.