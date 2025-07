Sono dorate, fresche ed estive: le scarpe di tendenza della stagione sono proprio loro

Le scarpe di tendenza più belle dell’estate sembrerebbero essere proprio loro: le infradito oro. Da indossare in ogni occasione, stanno conquistando guardaroba di migliaia di fashion lover e indossarle è una tendenza a cui sembra difficile sfuggire.

Scelte indossate anche da Jennifer Lopez durante il suo tour in Italia, le infradito oro sono le scarpe di tendenza dell’estate 2025. Quali sono i modelli più cool da indossare per un look alla moda? Scopri i consigli delle fashion addicted e le proposte dei vari brand!

Infradito oro, le scarpe di tendenza che vorrai indossare anche tu prima della fine dell’estate

Fai ancora in tempo ad acquistarle e indossarle, se a breve andrai in vacanza e non hai idea di quale scarpa portare per completare i vari look, opta per le infradito oro: potrai abbinarle sotto ogni tipo di outfit.

Le infradito dorate, infatti, si prestano a qualsiasi tipologia di look. Inoltre, si abbinano a tantissime altre nuance e possono essere indossate di giorno con un look casual e di sera con un look più elegante e raffinato.

Uno dei modelli più in voga ha la chiusura a lacci, è senza tacco e può essere indossato sotto una mini gonna, uno shorts o un jeans a sigaretta.

Molto bello anche il modello di infradito con una sfumatura di rosa, il “rose gold” è la tonalità che vorrai indossare per tutta la stagione.

Dal tacco largo e con chiusura a fibbia, le infradito oro impreziosito da pietre è una scarpa estiva che vorrai indossare nelle occasioni più importanti.

Per una fantasia monocromo e senza chiusura, opta per il classico modello Birkenstock. L’infradito in versione gold ti permette di sfoggiare un outfit comodo e pratico per tutto il giorno.

Se cerchi in particolar modo un look casual ma elegante, dovresti provare l’abbinamento con un maxi abito in denim, il contrasto con il dorato ti permetterà di sfoggiare un outfit estivo che non lascia passare inosservati. Anche le stampe floreali e il total black, due vestiti di tendenza per l’intera stagione, sono tra le opzioni migliori per i tuoi look con le infradito oro.

Scegli sempre nuance minimal e neutre da abbinare, così da rendere la scarpa gold protagonista dell’intero look. Se ami osare, puoi sempre indossare la borsa della stessa tonalità delle infradito.