La top 3 delle influencer over 40 da seguire

Chi ha detto che diventare una stella sui social è cosa da ragazzine? Vi ricrederete scoprendo lo straordinario mondo delle influencer over 40 che oggi, grazie al potere della Rete e a un pizzico di genialità nella galassia dell’imprenditoria digitale, conquistano il web a suon di consigli di moda, bellezza, benessere e… tantissima fantasia! Ecco chi sono le regine indiscusse del panorama italiano nella top 3 da seguire su Instagram…

Le 3 influencer over 40 da seguire (subito)

Altro che miraggio! Essere donna e imprenditrice digitale può essere un successo anche dopo i 40 anni, con tutti i vantaggi dell’esperienza personale acquisita nel tempo e con un pizzico di consapevolezza in più che diventa coraggio di tuffarsi in nuove sfide. Ce lo dimostrano tre donne super toste che hanno fatto del web la loro nuova dimensione creativa: ecco chi sono le influencer over 40 da seguire (insieme alle 5 influencer di body positivity da non perdere)!

Partiamo subito con Alessia Foglia, imprenditrice Digitale molto seguita sui social e volto di QVC Italia. Diventata famosa anche su Instagram, ha abbracciato la filosofia pro-aging ispirando migliaia di follower con la sua storia. A 45 anni ha deciso di lasciare il cosiddetto “posto fisso” per tuffarsi in una nuova avventura professionale e realizzare i suoi sogni, dimostrando che l’età anagrafica non è affatto un limite e può tradursi in una carta vincente da spendere nel poliedrico mondo della creatività in salsa web!



Oggi ha un’agenzia di Personal Shopping e Consulenza di immagine, lavora come content creator e ogni giorno ci mostra come mettersi in gioco “abbracciando la propria età” – sfidando convenzioni, pregiudizi e quella malsana corsa al ringiovanimento a tutti i costi -, sia davvero possibile e anche con successo!

Un altro volto da tenere a mente e seguire sui social nella galassia delle influencer over 40 è Selvaggia Capizzi, blogger e autrice di C’è vita dopo i 40. La sua storia e il suo progetto ci portano alla scoperta della vita dopo i tanto sospettati “anta”, con un punto di vista che cambia la prospettiva sulla consapevolezza femminile.

Don’t Call Me Fashion Blogger! è il suo blog magazine in cui parla di tutto ciò che può essere utile alla donna per godersi la vita e sentirsi bellissima anche dopo i 40 anni.

Nella top 3 delle influencer over 40 da seguire c’è anche Barbara Bertagni, alias Lady BB (che è anche il nome del suo coloratissimo ed effervescente blog), con un profilo Instagram extra glam tutto da gustare tra consigli di moda e bellezza.

Basta leggere la sua presentazione per capire di che pasta è fatta (e lasciarsi ispirare): “Mi chiamo Barbara, sono nata nel 1971 e a ‘soli’ 45 anni ho deciso di dare una grande svolta alla mia vita creando, nel 2016, questo blog di cui sono editor ed avviando così la mia attività di blogger“.