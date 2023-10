Influencer dal sangue blu, le ereditiere dei troni d’Europa sono vere star del web

Influencer dal sangue blu, le erediere dei troni d’Europa sono vere star del web. Non solo VIP ma vere e proprie principesse.

In un’epoca in cui la parola “influencer” fa subito pensare a giovani con milioni di follower su TikTok o Instagram, chi avrebbe mai immaginato che le vere star del web potessero avere anche del sangue blu?

Eppure, le erediere dei troni d’Europa stanno dando un nuovo significato al termine, combinando la loro discendenza regale con un innato senso della moda e una passione per il mondo digitale.

Influencer dal sangue blu, conosciamole meglio

Cominciamo con Maria Olympia, Principessa di Grecia e Danimarca, figlia del principe non regnante. Con il suo stile inconfondibile, l’erede al trono greco ha conquistato 297.000 mila followers su Instagram. Tra foto in località da sogno e partecipazioni a eventi di moda d’élite, Olympia si conferma come una delle principesse più alla moda del momento. Testimonial di Aquazzura e Louis Vuitton, si sta facendo strada nel mondo della moda.

Dall’altro lato del Mediterraneo, troviamo le sorelle Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Entrambe hanno un seguito notevole, Maria Chiara con 97.400 mila followers, e Maria Carolina con 127.000 mila followers. Entrambe sanno come attirare l’attenzione e condividere scatti che mostrano non solo la loro vita principesca, ma anche il loro amore per la moda e per il make-up. Partecipano a diverse iniziative sociali e di moda, nonché di cinema. Sono entrambe laureate presso l’Istituto Marangoni indirizzo Fashion.

Più a nord, in Norvegia, Leah Behn, seconda figlia di Märtha Louise, sorella dell’attuale erede al trono nonché Principe ereditario. Sta emergendo come una delle influencer più promettenti. Con i suoi post autentici e spesso divertenti, e i 120.000 mila followers Leah ha conquistato un seguito fedele, dimostrando che essere della reale famiglia non significa necessariamente prendersi troppo sul serio. I suoi scatti sono giovani, freschi, esprimono amicizia, solidarietà e divertimento. Fa parte di una agenzia di modelle più famosa di tutta la Norvegia.

Eloise van Oranje, invece, rappresenta l’aristocrazia olandese. La nipote del Re dei Paesi Bassi ha un seguito di migliaia di fan con 423.000 mila followers, condivide frequentemente momenti della sua vita quotidiana, dai viaggi esotici agli outfit del giorno, mostrando un lato più accessibile e umano.

Infine, dalla Spagna, Victoria de Marichalar de Borbón, è la secondogenita della Duchessa di Lugo, e nipote del Re di Spagna, sta dimostrando che la nobiltà può andare di pari passo con la moda contemporanea. Con 259.000 mila followers la giovane principessa spagnola ha un occhio per i trend e non ha paura di sperimentare con il suo look. È considerata la nuova It Girl della famiglia reale borbonica.

Cosa hanno in comune tutte queste giovani donne?

Tutte queste giovani donne hanno una grande passione: condividere la loro vita, la moda e il glamour con il mondo. Potrebbe sembrare strano vedere delle principesse che parlano di trucco e moda piuttosto che di affari di stato, è proprio questo che le rende così affascinanti. Rappresentano una nuova generazione di nobili, che pur mantenendo le loro tradizioni, non temono di mostrare il loro vero io e di connettersi con il pubblico.

Confrontando i loro profili, è chiaro che ogni principessa ha qualcosa di unico da offrire. Alcune preferiscono mantenere un tono più formale, mentre altre sono più spensierate e giocose. Ma una cosa è certa: tutte stanno ridefinendo cosa significa essere una principessa nell’era dei social media.

Con la loro combinazione di eleganza regale e spirito contemporaneo, stanno creando un nuovo standard di cosa significa essere una vera star del web.