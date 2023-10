Influencer assaggia la caramella più aspra del mondo e la sua reazione è subito virale

Davvero terrificanti nell’aspetto, ma altrettanto nel sapore: l’influencer si spinge oltre i suoi limiti, ma il risultato è impressionante.

Che brutto lavoraccio, ma qualcuno dovrà pur farlo; così l’influencer, che vanta ben 3 milioni di follower su TikTok e altri 48.000 su Instagram da nikname Underrated Hijabi , ha voluto spingersi in una sfida davvero spaventosa, dove non vediamo un lancio nel fuoco o un salto nel vuoto, ma qualcosa – a quanto pare – di molto più difficile. Parliamo di una semplice caramella, che poi così semplice non è, vista la nomina di caramella più aspra del mondo. Il nome Black Death (tradotto in “morte nera”), sembra calzare a pennello con questo tipo di prodotto. Solo alla visione si gela il sangue, e non a caso, questo video è diventato in poco tempo virale, raggiungendo ad oggi oltre 50 milioni di visualizzazioni.

La ragazza si presta spesso a questo tipo di sfide, come una sorta di assaggiatrice seriale di prodotti commerciali, ma questa volta anche lei stessa ammette di essersela vista brutta e, come è visibile nella clip, non possiamo di certo darle torto. “Non ho mai provato qualcosa di più aspro – ha affermato nel video – È così aspro che il mio cervello ha impiegato un po ‘di tempo per elaborare ciò che stavo provando e assaggiando.”

L’influencer assaggia la caramella più aspra del mondo: la reazione terrificante

Possiamo definirla come una vera e propria prova di coraggio realizzata da questa simpaticissima influencer che non ha mai rivelato il suo nome, ma ha sempre registrato i video nella sua auto. La stessa ha definito le caramelle come “spaventose”, visto che dal solo aspetto sembrano fatte di vetro e di cemento. Assaggiando, il sapore non sembra rivelarsi migliore. Vedendola all’esterno, subito dopo che queste hanno raggiunto la sua bocca, è come se le avessero trasferito una sorta di scarica elettrica, lasciandola in uno stato di convulsioni.

Forse mai nessuno le mangerà veramente, visto che la donna, dopo intensi attimi di panico e urla stridule, non ci ha pensato due volte a cacciare la caramella via dalla sua bocca. “All’inizio puoi assaggiare il sale marino amaro – ha commentato l’influencer -, poi passa al gusto salato / limone estremo che sembra rivestito attorno a un palo di metallo che ti sta raschiando la lingua”, ha detto a The Post.

Dopo questa descrizione dettagliata, la donna prosegue affermando addirittura che è così aspra che si sente come se l’acido scorresse nel flusso sanguigno. Non possiamo negare che la sua esperienza con le caramelle vendute con il marchio Mr. Simms Co., è davvero mistica, ma indubbiamente inquietante. Che dire, se si vuole fare uno scherzo di cattivo gusto, questo è indubbiamente il prodotto perfetto.