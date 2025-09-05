Indossi vestiti appena acquistati ma senza lavarli? Attenzione potresti correre dei rischi

Alzi la mano chi non ha desiderato indossare un capo appena acquistato senza lavarlo, tutti direi. La voglia e la tentazione è tanta, che si tratti di un pantalone, piuttosto che t-shirt, maglione, felpa, leggings, shorts poco importa, ma è necessario lavare i vestiti appena acquistati e solo dopo si possono indossare.

Ti spiegheremo perché è così importante lavare i vestiti prima di indossarli e soprattutto come procedere al lavaggio così da proteggere le fibre e i tessuti.

Vestiti nuovi senza lavarli: un errore che non va fatto

Come anticipato è necessario lavare i vestiti appena comprati per diversi motivi, che ti sveleremo subito! Anche se la tentazione di indossare un capo appena acquistato, che si desiderava da tempo è tanta, ma è necessario lavarlo. I motivi possono essere diversi, ma basti pensare al percorso che compie un capo d’abbigliamento dal momento che viene tagliata la stoffa fino al confezionamento e consegna nel negozio.

I capi d’abbigliamento rimangono per molto tempo nei magazzini per poi essere trasportati in negozio, quindi è impensabile acquistare il capo, togliere l’etichetta e indossarlo subito senza lavarlo. Durante il lungo percorso i vestiti vengono maneggiati da tante persone per poi essere poggiati su diverse superfici come scaffali, banchi e persino negli scatoli. Non è per nulla igienico indossare vestiti acquistati senza lavarli, la pelle avrà contatto con tanti agenti esterni e si può andare incontro a reazioni allergiche.

Basti pensare che i vestiti vengono trattati con coloranti industriali, solventi e tante altre sostanze chimiche che possono entrare a contatto sulla pelle, si può andare incontro a reazioni allergiche, si innescano dermatiti nelle zone più delicate del corpo come ascelle, inguine, collo. La dermatite da contatto è uno dei rischi più comuni, quindi non bisogna mai abbassare la guardia è necessario prestare attenzione. Un altro rischio è che indossando capi d’abbigliamento nuovi possono essere presenti germi, polvere e batteri sui tessuti, basti pensare che diverse persone possono averlo indossato prima di noi! Il lavaggio deve avvenire in un certo modo, così da non rovinare i tessuti e proteggeremo le fibre, vediamo come!

Come lavare i vestiti appena acquistati

Per non commettere errori è necessario leggere l’etichetta del capo, così sappiamo come lavarlo, accertarsi che non ci siano adesivi perché devono essere rimossi. Solo così potrai lavare il capo correttamente senza rischiare di rovinarlo e si andrà a rimuovere eventuali residui di prodotti chimici, polvere, batteri che si possono depositare durante la lavorazione, trasporto ed esposizione del capo.

Andiamo a separare i vestiti in base al tessuto e colore, metterli al rovescio e lavare in lavatrice scegliendo il programma adatto (leggere bene l’etichetta). Si procede al lavaggio in lavatrice o a mano dipende dal tessuto, scegliere sempre detergenti delicati, ecologici che non rovinano i capi e rispettano l’ambiente. Lasciare asciugare bene all’aria aperta prima di riporlo nell’armadio. Quindi ricorda di indossare il nuovo capo d’abbigliamento solo dopo averlo lavato!