Indossare gli shorts senza accorciare troppo la figura: la guida completa che ti farà brillare nonostante il caldo

Gli shorts sono un must have dell’estate, un capo essenziale per restare freschi senza rinunciare all’eleganza, se non sei alta non ti preoccupare segui questi consigli.

Se non sei molto alta magari stai rinunciando a indossare i pantaloncini per la paura che accorcino le gambe ma da oggi non devi più farlo. Non rinunciare a vestirti in modo estivo e leggero lasciando le gambe scoperte senza apparire più bassa, con questi suggerimenti puoi vivere l’estate in tutta tranquillità sentendoti bella e glamour.

Come indossare gli shorts slanciando la figura

Gli shorts sono un capo d’abbigliamento estivo versatile e comodo, ma a volte possono sembrare poco lusinghieri sulle gambe o accorciare la figura. Se vuoi evitare quest’effetto e indossare gli shorts in modo elegante e snellente, ecco alcuni accorgimenti da seguire.

Scegli shorts a vita alta: Opta per shorts con la vita alta, che accorciano visivamente il tronco e allungano le gambe. Questo taglio alto dona una linea snella e femminile e crea l’illusione di gambe più lunghe.

Preferisci pantaloncini di colore neutro bianco, navy o nero: I colori neutri come il bianco, il navy o il nero sono scelte classiche che possono aiutare ad allungare la figura. Questi colori minimizzano gli accenti indesiderati e creano un aspetto più sofisticato.

Metti scarpe di colore nude: Le scarpe di colore nude sono un’ottima scelta per completare un outfit con shorts. Questo colore si fonde con il tono della pelle, creando l’illusione di gambe più lunghe e slanciate. Opta per sandali o ballerine nude per uno stile chic e femminile.

Abbina gli shorts con camicette o top lunghi: Se vuoi coprire leggermente le gambe o creare un look più elegante, abbinare gli shorts con camicette o top lunghi è un’ottima soluzione. Una camicetta leggera o un top lungo possono aiutare a bilanciare l’outfit ed evitare di accorciare troppo la figura.

Per accentuare ulteriormente l’effetto snellente, puoi optare per shorts con linee verticali o dettagli che allungano la figura, come strisce o cuciture laterali. Questi dettagli contribuiscono a creare una linea di continuità sulle gambe, conferendo un aspetto più slanciato.

Inoltre, sperimenta con diverse lunghezze di shorts. Se hai gambe corte o ti senti più a tuo agio con un’opzione più coprente, puoi optare per shorts leggermente più lunghi, come quelli a metà coscia. Tuttavia, ricorda di mantenere la proporzione del tuo corpo e se ti senti a tuo agio con shorts più corti, non esitare a indossarli.

Da evitare sono invece shorts troppo stretti o eccessivamente larghi. Gli shorts troppo attillati possono evidenziare ogni piccolo difetto e risaltare le zone problematiche, mentre quelli troppo larghi possono dare un aspetto poco curato. Cerca una vestibilità che sia comoda ma che si adatti alle tue curve.

Infine, ricorda che la giusta dose di fiducia e atteggiamento positivo può fare la differenza. Indossare con sicurezza i tuoi shorts preferiti è la chiave per sentirsi bene in qualsiasi outfit estivo. Scegli il look che ti fa sentire più a tuo agio e dominalo con stile!