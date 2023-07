Impeccabili anche in palestra: 5 ispirazioni per i propri look

Come essere alla moda anche in palestra? Grazie a questi 5 consigli sarai comoda e super trendy mentre ti alleni, provare per credere.

Basta con la convinzione che per allenarsi bisogni indossare capi vecchi e che non metti più. Al contrario! Anche la palesata è un luogo in cui socializzare e, perché no, farti foto o video mentre ci si allena. E davvero vorresti apparire con un outfit improponibile? Allenarsi con stile si può: ecco i 5 look da sfoggiare assolutamente in palestra.

A insegnarlo sono proprio le influencer, sia italiane che straniere. Sono loro le prime a sfoderare completini super alla moda nelle sessioni di allenamento, lasciando tutti a bocca aperta. Prendendo ispirazione dalle celebrities italiane (e non solo) questo articolo si concentra sugli outfit che non possono mancare nel tuo armadio se ti alleni.

Disclaimer: tutti i look possono essere indossati sia in palestra che fuori. Nell’ultimo periodo infatti gli outfit sportivi stanno guadagnando territorio, comparendo non solo nelle palestre ma anche nel tempo libero. Bisogna solo scegliere gli accessori più glam da abbinare e un semplice completo sportivo si può trasformare in un outfit all’ultima moda.

Palestra, i 5 look per essere perfetta mentre ti alleni

Ecco quali sono i 5 look super cool per la palestra da non farsi mancare assolutamente secondo fashion.thewom.it.

Total black. Tanto semplice quanto d’effetto, il look monocolore (specialmente nelle tonalità del nero o neutre) è sempre di gran moda. Sta benissimo ad ogni tipo di fisico e si abbina a facilmente, per un risultato pulito e super trendy. Set completo. Cosa c’è di meglio di un coordinato da sfoggiare in palestra? Il completo fa subito sport addicted ed è di gran moda. Colorato o arcobaleno, tinta unita o con qualche simpatica fantasia, l’importante è che il set sia indossato al completo per un effetto wow! Tuta intera. Per chi non ama i coordinati o i completi spezzati arriva in soccorso lei: la tuta intera. Corta o lunga, a manica corta o a bretelle, il pezzo intero è la salvezza per moltissime. Comodo e super versatile, questo capo può essere indossato non solo in palestra ma anche per uscire, magari abbinato ad un paio di stivali e a una it bag. Logo. Per le amanti dei look meno sobri e più particolari sono perfetti i loggati. Di gran moda, possono essere anche mixati tra di loro per un effetto giovanile e super cool. Pastello. A rendere particolare anche la tuta più semplice ci pensano i colori, specialmente quelli pastello. Perfette per la primavera e l’estate, le tonalità soft regalano subito un’aria iper raffinata anche mentre sudi e fai esercizio.

In conclusione, ricordiamo che prima ancora della moda l’importante è indossare un abbigliamento comodo che permetta di eseguire tutti i movimenti in piena libertà.