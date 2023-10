Impazza la Poké mania: cosa sapere e cosa aggiungere per farla a regola d’arte

Per un pasto salutare e leggero, spopola sempre più la Poké: ecco come comporla a regola d’arte direttamente a casa.

La Poké mania sta impazzando: ciotole ripiene di bontà, salutari, appetitose, super condite. Il tradizionale piatto hawaiano (delle insalatone a base di pesce crudo come salmone e tonno, con del riso e condimenti), piacciono soprattutto ai giovanissimi.

Si sono diffusi anche tanti shop in cui acquistare delle Poké bowl già pronte o comporre la propria elencando gli ingredienti che si vogliono aggiungere nella scodella. Il bello è che però la Poké bowl si può preparare anche a casa.

Cosa sapere e cosa aggiungere alla Poké per farla a regola d’arte

Per preparare la Poké bowl, idealmente dovrebbero essere inclusi 4 elementi + 1: riso, proteine, verdura e frutta, almeno una salsa + semi e frutta secca (opzionali).

L’ingrediente base della Poké è il riso bianco da sushi (ma a piacere si può usare anche il riso venere, il riso rosso o altri cereali come orzo e farro). Va sciacquato prima di essere messo in acqua fredda e portato a ebollizione. Poi coperto e lasciato a cuocere a fiamma bassa per 10 minuti fino a che non si asciuga. Passando alle proteine, di solito si usa del pesce crudo da acquistare già abbattuto oppure, se ci si sente capaci, da abbattere in casa.

Tagliarlo a cubetti non troppo piccoli, marinarlo con succo di limone, oppure salsa di soia, o salsa Teriyaki. Va bene del salmone o del tonno ma altre alternative sono i gamberi crudi o la spigola. Oltre al pesce crudo, si stanno anche diffondendo varianti con pesce cotto (anche per le donne in gravidanza) o versioni vegetariane o vegane (ad esempio con il tofu). Le verdure e la frutta sono altri condimenti per la Poké e su queste ci si può davvero sfibbiare: cetrioli, ravanelli, cipollotti, carote, avocado, mango, papaya, ananas, mela verde, fagioli di soia edamame, alghe (nori e wakame).

Infine, condire la Poké con delle salse: salsa di soia, maionese, olio. Per guarnire, aggiungere dei semi e della frutta secca: semi di sesamo, mandorle a lamelle, noci pecan, pinoli oppure anacardi. Aggiungere tutti gli ingredienti in una bowl (ciotola capiente) procedendo per strati contrapposti, senza mescolare in modo che tutto si veda perfettamente.

La bellezza di questo piatto è proprio la stratificazione colorata. Si può mangiare un ingrediente alla volta oppure, come fanno i più, mescolando il tutto. Questo è un piatto salutare perché povero di grassi e ricco di vitamine e omega 3. In base alla quantità di riso e condimenti, varieranno anche le Kcal.