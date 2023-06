Ilary Blasi, rilancia la moda dei braccialetti scooby doo fai da te

Ilary Blasi è una vera regina delle tendenze. Recentemente la show girl ha rilanciato la moda del braccialetto fai da te scooby doo: l’immagine tenerissima è piaciuto tanto ai followers.

Ilary Blasi è molto seguita sui social e non sorprende che qualsiasi cosa condivisa dalla show girl sia in grado di tornare nuovamente di tendenza. Di recente la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rilanciato i braccialetti scooby doo fai da te.

Chiunque ricorderà di cosa stiamo parlando: si tratta di quei simpatici braccialetti fatti con fili colorati, alcuni fluorescenti. Una vera esplosione di allegria ideale per l’estate.

Ilary Blasi rilancia gli scooby doo fai da te, con lei una aiutante speciale

La Blasi qualche giorno fa ha condiviso un’immagine che ha intenerito non poco i suoi followers. La show girl ha pubblicato uno scatto in cui si vede una scatola piena di braccialetti scooby doo. E così la moda ha subito ripreso piede.

A farli è stata la figlia più piccola, Isabel Totti. La bambina si è divertita, come si vede dall’immagine, a crearne di diversi colori. Non si sa se poi li venderà sulla classica bancarella che fanno le bimbe sulle spiagge o se li abbia realizzati per se stessa. Dalla fotografia condivisa da Ilary non si comprende bene, anche se è possibile che la piccola di casa voglia divertirsi a venderli.

Del resto è un gioco che un po’ tutti abbiamo fatto da bambini. È bastato poco perché la moda dei braccialetti scooby doo tornasse. Le immagini condivise da Ilary infatti hanno spinto molte mamme a proporre la stessa attività alle figlie. Del resto è un modo per far trascorrere il tempo ai propri bimbi, facendoli anche sviluppare una certa manualità.

Alle bambine soprattutto diverte moltissimo fare i braccialetti, ancor di più organizzare una bancarella per venderli. Che siano accessori o portachiavi, gli scooby doo sono perfetti per l’estate: colorati e fluorescenti, sul braccio abbronzato risaltano moltissimo. Tornando alla show girl e alla sua famiglia, non si sa dove la piccola Isabel passerà le vacanze, ma con molta probabilità starà sia con la madre che con il padre.

I due ex potrebbero dividere il tempo da trascorrere nella splendida villa che hanno a Sabaudia e poi potrebbero scegliere di fare un viaggio, magari all’estero. Questa è la seconda estate che quelli che furono i coniugi Totti spendono da separati, dunque sapranno già come gestire le cose al meglio per il bene dei loro tre figli, mettendoli al primo posto e facendoli divertire.