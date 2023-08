Ilary Blasi fugge da Roma e atterra in una delle isole più belle del mondo: dove si trova il locale in cui festeggia insieme a Michelle Hunziker

Ilary Blasi vola in Sardegna per trascorrere le vacanze in uno dei locali più noti ai Vip, ecco chi incontra in una serata speciale.

Star italiane in viaggio per l’estate che avanza, luoghi spettacolari e serate speciali documentate sui social con scatti sorprendenti di Ilary con una nota collega e amica. Di chi si tratta? In quale locale hanno trascorso una serata tra musica, risate e mare?

Bomba bionda in vacanza, esplode l’estate per Ilary Blasi

Tra luoghi da sogno e panorami mozzafiato, c’è l’imbarazzo della scelta per le star italiane che stanno pubblicando le foto dei loro viaggi. Ilary Blasi, si sta rilassando e divertendo senza limiti in questa estate 2023.

Dopo il viaggio in Brasile in compagnia dell’ormai noto Bastian Muller, si è recata in un luogo lasciato segreto dove ha trascorso un periodo felice e sereno con le amiche e la sorella Melory. Al momento si trova in Sardegna in uno dei locali più trendy del momento. Ilary ha pubblicato le foto sul suo profilo Instagram @ilaryblasi mentre partiva con il suo fedele trolley e un outfit adeguato al lungo viaggio.

Poi le foto della super serata in cui svela il luogo del suo soggiorno estivo, la sua scelta di inizio agosto è la Costa Smeralda dove ha incontrato niente di meno che Michelle Hunziker. Due bionde sono meglio di una! Le amiche e colleghe si sono divertite a fare diversi scatti insieme postando i loro look sui social facendo letteralmente impazzire i fans.

Qual è il locale della serata esplosiva di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Il luogo magico che ha visto ballare e divertirsi due delle presentatrici Tv più amate dal grande pubblico, è il Phi Beach. Si tratta di un locale esclusivo e molto frequentato dai Vip, situato in una posizione strategica sulla spiaggia offre divertimento, musica, drink e un panorama da mille e una notte.

La Hunziker si trova da diverso tempo in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze estive con la famiglia. L’incontro era inevitabile e forse voluto, chissà. Sta di fatto che Ilary Blasi e Michelle sono da sempre molto amiche oltre che avere un legame a livello professionale quindi niente di strano di una serata in compagnia.

Le biondissime star si sono fatte selfie scintillanti immortalandosi con diversi look. Ilary si è fatta sicuramente notare con il suo outfit scintillante composto da gonna attillata e alta in vita con spacco mozzafiato. Completato dal top monospalla che lascia intravedere i perfetti addominali. Tutto il completo è in color argento metallico.

Michelle non è da meno in quanto a stile ma certamente meno appariscente. La Hunziker per la serata ha indossato un gessato sul bianco con pantaloni larghi sulla gamba e gilet che completa l’outfit. Non è la prima volta che lo indossa ma è sempre elegante e trendy. Che ne pensate?