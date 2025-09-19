Ilary Blasi un’icona senza tempo, com’è cambiata la sua vita

Una delle conduttrici televisive più amate in Italia è di certo Ilary Blasi, entrata nel cuore e nelle case di tutti gli italiani in poco tempo. È una delle showgirl più conosciuta e amata del panorama mediatico nazionale. Occupa un posto di rilievo è stata ed è protagonista di tantissimi reality, trasmissioni sia come conduttrice che co-conduttrice. Non resta che scoprire tutto sulla sua vita privata e come è cambiata la carriera nel tempo.

Ilary Blasi: gli inizi e la strada verso il successo

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, è una donna simpatica, ironica, che sa entrare nel cuore di tutti. È nata a Roma il 28 aprile 1981 è cresciuta in una famiglia unita e solida, legata allo spettacolo. Sin da piccola ha mostrato una spiccata predisposizione per il mondo dello spettacolo, mostra una naturale predisposizione davanti alle telecamere partecipando a spot pubblicitari e piccoli ruoli cinematografici. A soli 4 anni, partecipa insieme alla sua famiglia allo spot dell’Olio cuore, la sua carriera inizia da giovanissima diventando così un volto fisso della televisione italiana. La sua formazione include esperienze in scuole di recitazione e danza, che le permettono di sviluppare talento e presenza scenica.

La sua carriera decolla realmente nel 2001, quando diventa “letterina” nel famoso programma Passaparola. Da lì, la televisione italiana inizia a conoscerla. Ilary diviene conduttrice di trasmissioni musicali, appare in show di intrattenimento, vediamo quali.

Top of the Pops (2001-2002), programma musicale

Le Iene (dal 2003 al 2018)

Festival di Sanremo 2006

Grande Fratello Vip (dal 2016 al 2018, poi dal 2020 al 2022) con Alfonso Signorini

Isola dei Famosi (dal 2021)

Nel 2025, Ilary ha partecipato al reality The Couple – Una vittoria per due su Canale 5, sebbene il programma sia stato interrotto anticipatamente a causa dei bassi ascolti. È una donna straordinaria, infatti grazie alla sua presenza scenica ha la capacità di interagire con ospiti e concorrenti, una conduttrice insostituibile. Il suo successo non si ferma col piccolo schermo, ma anche nel mondo editoriale. Proprio nel 2023 ha pubblicato il libro Che stupida, in cui racconta la sua esperienza personale con ironia e schiettezza. Il racconto di una donna che ha perso l’amore con Francesco Totti, dopo vent’anni la loro storia d’amore arriva al capolinea. Sono state una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Su Netflix è possibile seguire la seguire la serie “Unica” ha ripercorso il suo percorso, svelando aspetti inediti della sua vita privata.

La sua vita privata

Ilary Blasi nel 2005 ha sposato Francesco Totti, era già capitano della Roma, proprio il 31 ottobre 1998 ha giocato la sua prima partita con la fascia da capitano. Dal loro matrimonio nascono tre figli: Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). La coppia vive anni di grande attenzione mediatica, mostrando un equilibrio tra vita privata e lavoro pubblico. La loro relazione dura per ben 20 anni fino a terminare, nessuno l’avrebbe detto.

Nell’estate 2022 si conclude in modo ufficiale, la fine della loro storia è stata sotto i riflettori per diversi mesi, ha avuto un grande risalto mediatico. La crisi matrimoniale inizia nel 2021, secondo fonti, Totti scopre che la moglie lo tradisce con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, ma solo nel 2023 Blasi vive pubblicamente la storia d’amore con il nuovo compagno.

Ilary ha raccontato che l’incontro è avvenuto in modo quasi casuale, in aeroporto a New York, lui le ha chiesto non il numero di telefono, ma il suo account Instagram per seguirla. Definisce la relazione con Bastian come equilibrata, proprio in un’intervista ha detto “lui sa come rendermi felice”. Ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, passando da “letterina” a conduttrice di successo, affrontando le sfide della vita privata con determinazione. Ilary Blasi rappresenta un esempio di successo televisivo e equilibrio personale, rendendola una delle figure più influenti del mondo dello spettacolo.