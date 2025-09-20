Ilary Blasi sotto i riflettori, la decisione su Muller fa discutere tutti | Totti messo da parte

Ilary Blasi torna a parlare di se, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, che è stata annunciata nell’estate 2022, ha saputo reinventarsi, non solo a livello personale, ma anche professionale. La sua vita è cambiata in meglio. La separazione ha segnato la fine di un’epoca, ma per fortuna la conduttrice è felice e appare al fianco del suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Müller. Una storia d’amore appassionante, scopriamo qualcosa in più.

Ilary Blasi: chi è la sua dolce metà Bastian Müller

Ilary Blasi dopo la lunga storia d’amore durata più di 20 anni con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, è tornata ad aprire il cuore, e al suo fianco c’è ora Bastian Muller. È un imprenditore tedesco nel settore industriale che le ha regalato una nuova serenità, poco si sa della sua vita privata è un uomo molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo.

Discreto, elegante, amante della tranquillità, preferisce mantenere un profilo basso, lasciando spazio a Ilary sotto i riflettori. Nonostante ciò questa scelta di riservatezza sembra piacere molto alla showgirl. Ilary sta vivendo un rapporto lontano dai clamori mediatici che avevano caratterizzato il matrimonio con Totti.

Il loro è stato un incontro casuale, secondo quanto raccontato dalla stessa conduttrice, il primo incontro con Bastian è avvenuto quasi per caso, in aeroporto, lei di ritorno in Italia, lui in Germania. Non è stato un amore immediato, ma un mix di curiosità e semplicità che ha fatto breccia, l’imprenditore, invece di chiedere il numero di telefono, le ha chiesto l’account Instagram, un gesto semplice, ma che ha segnato l’inizio di una relazione che oggi appare solida e serena.

Ilary nel 2025 torna protagonista su Netflix con la docuserie Ilary, in cui si racconta, parla del periodo successivo alla separazione e la sua rinascita personale, sembrerebbe che la presenza di Bastian emerge come punto fermo della sua nuova vita.

Lei riesce a vivere una quotidianità fatta di viaggi, complicità, momenti in famiglia, ha rilasciato in diverse interviste che la loro relazione è basata sul rispetto reciproco e sulla capacità di chiarire subito eventuali incomprensioni. Questo ha permesso di ritrovare equilibrio e leggerezza. Sembrerebbe che per Ilary tra nuovi progetti televisivi e una relazione con l’imprenditore che sembrerebbe crescere giorno dopo giorno, appare oggi più sicura e serena, che per molto tempo non c’è stata. Dopo anni sotto i riflettori per la sua vita privata, ora ha scelto di raccontarsi con misura, non rinuncia trasparenza che da sempre la contraddistingue.

Per festeggiare il loro primo anniversario hanno scelto New York come meta per una vacanza romantica e glamour, catturando l’attenzione dei fan e dei media. La coppia è stata avvistata nei luoghi più iconici della Grande Mela, tra passeggiate, shopping e scatti indimenticabili. Ovviamente non potevano mancare le classiche tappe turistiche, infatti i due sono stati immortalati tra le luci di Times Square e le atmosfere romantiche di Central Park, perfette per passeggiate e foto social.

Cosa ha detto Ilary Blasi su Bastian Müller, le interviste

Ilary Blasi nelle diverse interviste ha parlato del suo amore, nel gennaio 2025 a Verissimo ha definito la relazione con Bastian “un valore aggiunto” è stata una sorpresa, qualcosa di inaspettato, ormai è felice, sta bene, Bastian è una persona che mi piace, mi diverte. Inoltre la sua famiglia lo ha adottato con affetto: “Sono tutti pazzi di lui”.