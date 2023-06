Il trucco per chiudere da sole un bracciale con chiusura: così ci vorranno solo pochi secondi

Allacciare un bracciale da sole non è una cosa facile: per fortuna c’è un trucco semplice e sicuro, che risulta un vero salva vita.

Ci sono bracciali con gancetti così piccoli che centrare quel buchino minuscolo e al contempo mantenere l’accessorio fermo, riuscendo a tenere aperto il gancio sembra un affare veramente complesso. Non sempre c’è qualcuno in casa pronto ad aiutare e quindi bisogna trovare un’alternativa a cui affidarsi anche in viaggio e ogni volta che c’è bisogno di prepararsi senza impiegarci troppo.

Chiudere un braccialetto, per quanto appaia come una cosa semplice e banale, non lo è. Tende a scivolare, soprattutto d’estate, magari quando siamo sudate. Potete anche provare a tenere fermo il bracciale con la mano e aiutarvi con l’altra nella chiusura ma se questo è piccolo tale passaggio diventa molto difficile perché scappa via e non resiste alla pressione delle dita. Da oggi però non dovete più chiedere al gioielliere di fiducia di mettere un gancio più grande o cambiare quello finale: c’è una soluzione per ogni tipo di accessorio.

Il trucco per chiudere il bracciale senza aiuto

La tecnica per non sbagliare mai e andare sempre a segno è quella della forcina. È molto semplice e si può replicare a casa. Basta solo prendere una forcina per capelli classica, inserirla all’interno del gancetto con il buco in cui bisogna infilare quest’ultimo e arrotolarlo sul polso. A questo punto andate a impugnare la forcina con una mano e con l’altra sollevate il gancetto e chiudere il moschettone. Il gioco è fatto.

Per chi non ha una forcina per capelli a portata di mano va bene anche una semplice graffetta da fogli di carta, che bisognerà aprire per formare una sorta di U e aiutarsi da un lato tenendo fermo il bracciale con una mano, mentre con l’altra si chiude l’accessorio. Una volta fatto sfilate il ferretto e via. Un’altra soluzione tanto semplice a cui però nessuno pensa è lo scotch: applicatene un pezzo sulla pelle per tenere fermo il bracciale e chiudere. Questo va bene soprattutto con gli accessori grandi perché, anche se sono pesanti, sono più facili da chiudere ed occorre meno precisione.

Ultimo ma non meno importante, anche se nessuno lo conosce, esiste sempre l’attacca braccialetti. Ebbene sì, in commercio c’è uno strumento che replica la stessa funzionalità della graffetta e della forcina per capelli. In questo modo si tiene fermo il foro e si può infilare tranquillamente la chiusura. Costa pochi ero ed è in plastica colorata, quindi vale la pena acquistarlo se si ha difficoltà, oppure può essere un ottimo regalo per la mamma o la nonna che sicuramente hanno questo problema.