Il trucco di Letizia di Spagna per sfoggiare dopo i 50 anni un décolleté sinuoso e privo di inestetismi

La regina Letizia sfoggia un décolleté senza imperfezioni. Ti daremo alcuni consigli da seguire per ottenere un décolleté come il suo.

L’ultima apparizione della regina Letizia (50 anni) prima di partire per Maiorca è stata molto discussa per l’abito che indossava. La signora Letizia era al Teatro Real e per l’occasione indossava un vestito di Carolina Herrera che si distingueva per la sua eleganza, la silhouette, la stampa e il suo décolleté.

Quest’ultimo è stato molto commentato perché Letizia ha sfilato con un tipo di décolleté sofisticato, giovane e che attirava l’attenzione. Il décolleté, soprattutto in estate, è sempre scoperto e diventa protagonista.

Che si tratti di abiti, camice o magliette con scollature di diverse forme, siamo nel momento in cui è tempo di far risplendere questa parte del corpo. Siamo anche nel periodo in cui il décolleté è esposto al sole e quindi va trattato con cura per evitare danni o macchie.

Consigli di bellezza da seguire per avere un bellissimo décolletè

Per avere un décolleté perfetto, è meglio che sia bello, idratato, abbronzato, evitando la comparsa di segni dell’età e imperfezioni.

La routine di cura di questa zona non può essere improvvisata:

Utilizzare la protezione solare : durante e dopo l’esposizione al sole, la protezione solare e è un grande alleato per dare alla pelle la vitalità di cui ha bisogno e farla apparire sana e abbronzata allo stesso tempo.

: durante e dopo l’esposizione al sole, la protezione solare e è un grande alleato per dare alla pelle la vitalità di cui ha bisogno e farla apparire sana e abbronzata allo stesso tempo. Applicare siero o crema idratante : la crema idratante è fondamentale per idratare i tessuti della pelle, esistono prodotti specifici per la zona del collo e del décolleté che ringiovaniscono e mantengono l’equilibrio cutaneo.

: la crema idratante è fondamentale per idratare i tessuti della pelle, esistono prodotti specifici per la zona del collo e del décolleté che ringiovaniscono e mantengono l’equilibrio cutaneo. Applicare una maschera sulla zona : una maschera riparatrice prima di andare a dormire fornirà quel nutrimento extra che richiede dopo una lunga giornata di esposizione al sole.

: una maschera riparatrice prima di andare a dormire fornirà quel nutrimento extra che richiede dopo una lunga giornata di esposizione al sole. Il trucco nella zona del décolleté : proprio come si trucca il viso e il collo per ottenere un colore bello e uniforme, è importante truccare anche il décolleté per mantenere questa uniformità e evitare tagli di colore.

: proprio come si trucca il viso e il collo per ottenere un colore bello e uniforme, è importante truccare anche il décolleté per mantenere questa uniformità e evitare tagli di colore. Utilizzare il reggiseno adatto : trovare la taglia giusta, i tessuti più comodi da indossare e che allo stesso tempo proteggano la pelle, o scegliere quello più adatto in base all’occasione.

: trovare la taglia giusta, i tessuti più comodi da indossare e che allo stesso tempo proteggano la pelle, o scegliere quello più adatto in base all’occasione. Esercizi di routine per prendersi cura del décolleté : routine di esercizi è importante lavorare sulla zona del décolleté. La regina Letizia dà molta importanza allo sport, e non sorprende che tra i suoi esercizi ci siano quelli per lavorare sulla zona del petto e farla apparire tonificata e rinforzata.

: routine di esercizi è importante lavorare sulla zona del décolleté. La regina Letizia dà molta importanza allo sport, e non sorprende che tra i suoi esercizi ci siano quelli per lavorare sulla zona del petto e farla apparire tonificata e rinforzata. Scegliete il tipo di scollatura più adatto al vostro seno: è importante sapere quale tipo di scollo si adatta meglio, in base alla dimensione e alla forma del seno. Indossando quelli che ci stanno meglio, il décolleté sarà valorizzato nel modo più bello e favorevole.

Allo stesso modo in cui abbiamo cura della pelle del viso, ci preoccupiamo di combattere la cellulite sulle gambe o non ci separiamo mai dalla crema per le mani, il décolleté merita di essere protagonista delle nostre cure perché dice molto su di noi.