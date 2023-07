Il thong bikini, arriva dagli anni ’70: ecco chi può indossarlo

Il thong kini è ancora in tendenza per l’estate, una moda che nasce negli anni’70 e che torna per valorizzare il corpo.

Per l’estate 2023 le diverse tendenze dei look da spiaggia stanno facendo riferimento soprattutto alle mode del passato, con un ritorno a modelli più tradizionali rivisitati in chiave moderna. Un ritorno all’epoca vintage, anche per quanto riguarda la moda da spiaggia in riferimento ai modelli di costume di una volta.

Oltre alla vasta gamma di stampe e tessuti, tornano anche i vecchi modelli che hanno rivoluzionato il modo di mostrare il corpo che andarono contro molti standard sociali di un tempo. Tra i modelli più discussi e amati, il thong kini torna direttamente dagli anni ’70, un modello che venne inventato negli stessi anni da Rudi Gernreich, perfetto per valorizzare le forme del corpo.

Il thong kini. Ecco in quali casi valorizza maggiormente le forme del corpo

Il thong kini fu un modello di costume molto rivoluzionario, minimale e pensato per promuovere l’accettazione di ogni corpo e valorizzarlo, sia verso quello femminile che maschile. Il successo di questo costume si ebbe soprattutto intorno agli anni’80 e ’90. La particolarità di questo costume risiede nello slip (thong) che veste molto sgambata sui fianchi, con una forma a V frontale e posteriore, mentre la parte superiore è un modello a triangolo molto minimale. Il thong kini è pensato anche per favorire l’abbronzatura senza lasciare segni di stacco troppo visibili, sia per i fianchi che nel busto.

Questo modello di costume, è stato ideato per valorizzare qualsiasi forma del corpo, ma nonostante ciò, come qualsiasi indumento, è un modello che riesce a risaltare particolarmente il corpo di coloro che hanno le forme del corpo molto segnate. Coloro che hanno dei fianchi arrotondati, questo perchè la forma dello slip aiuta ad alzare il baricentro, e a far apparire le gambe più lunghe, un altro punto a favore anche per chi è di statura più bassa. Ciò va a creare un’armonia nel corpo, anche con le curve dei fianchi, per questo sono consigliati soprattutto per coloro che hanno un corpo dalla forma a clessidra, con un punto vita più stretto, e non in relazione alla propria taglia ma semplicemente alla forma del corpo.

I vantaggi del costume thong kini

Ottima scelta anche per chi ha una forma a pera, per valorizzare la parte inferiore del corpo e sottolineare il punto vita. I vantaggi del costume thong kini ovviamente potrebbero essere percepiti meno su persone dal corpo meno segnato, come chi ha una forma più rettangolare o su chi ha un punto vita meno arcuato. Non è necessario avere un punto vita stretto e piatto, il modello del thong a V infatti è molto strategico, ottimo anche su chi ha un addome più morbido e/o non scolpito, questo perchè la linea a V del costume non va a segnare in modo orizzontale la pancia, ma tende ad aggirare l’area armonizzando le forme con tutto il resto.

E’ un costume che tutto sommato sta davvero bene a chiunque lo indossi, i suoi vantaggi e l’effetto si avranno soprattutto nei casi sopra elencati, ma anche su chi ha forme diverse risulterà comunque un’ottima scelta di tendenza da sfoggiare in spiaggia per questa estate.