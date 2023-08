Il sorbetto più gustoso dell’estate? È quello all’anguria: fresco, leggero e golosissimo

Durante l’estate non c’è niente di meglio di un sorbetto freschissimo: ecco come realizzarne in poco tempo uno a base di anguria.

Una delizia dissetante e fresca al tempo stesso è l’ideale per riuscire a superare ed affrontare al meglio le giornate così tanto calde che stanno caratterizzando quest’estate. Il sorbetto che originariamente era maggiormente diffuso era quello al limone, ma si possono realizzare a base di altri tipi di frutta in base ai propri gusti personali. Chi ama l’anguria non potrà resistere a questa versione gustosissima da preparare facilmente a casa, semplice e da leccarsi i baffi.

La ricetta di un delizioso sorbetto all’anguria

Gli ingredienti per preparare questo deliziosissimo dessert sono solamente cinque e sono facili da reperire. La cosa bella di questo sorbetto è che è delicato, fresco e goloso, adatto sia a grandi che piccini e perfetto da consumare tanto a merenda quanto dopo cena. Cosa si potrebbe chiedere di meglio per le nostre giornate estive?

Ingredienti

• 600 grammi di polpa di anguria

• 130 grammi di zucchero

• 270 grammi di acqua

• 1 limone da cui estrarre il succo

• 30 grammi di albumi

Per quanto riguarda invece la preparazione bisogna innanzitutto prendere l’anguria, tagliarla in due e poi procedere eliminando tutta la buccia e tenendo la polpa. L’ideale è rimuovere anche subito i semini per poi procedere tagliando l’anguria in cubetti abbastanza piccoli, che andranno poi frullati nel mixer fino a ottenere un composto omogeneo. Dopodiché tale composto deve essere setacciato così da poter usare solamente il liquido.

Passando alla preparazione dello sciroppo di zucchero bisogna versare in un tegame sia l’acqua sia lo zucchero e procedere facendo bollire il tutto fino a quando lo zucchero sarà sciolto. Lo sciroppo va poi messo in una ciotola per farlo raffreddare e sarà sufficiente una mezz’ora in frigorifero. Anche la polpa dell’anguria dev’essere messa in frigo per la stessa quantità di tempo. Dopodiché bisognerà spremere il limone e filtrarne il succo. Tutti questi ingredienti andranno poi uniti assieme.

Il passaggio seguente consiste nel separare i tuorli dagli albumi e di montare il bianco a neve, che a sua volta andrà poi unito al resto del composto e amalgamato con dei movimenti delicati e dal basso verso l’alto per evitare che si smonti il tutto. Per concludere la ricetta bisognerà versare il tutto dentro la gelatiera e lasciarla in funzione per almeno 20 minuti, così da poter avere finalmente il sorbetto fresco e gustosissimo.

Il sorbetto può essere conservato in congelatore per un massimo di quattro giorni se chiuso in un contenitore ermetico, questo poiché non vi sono conservati e quindi non può durare troppo a lungo. Per servirlo invece basta lasciarlo qualche fuori minuto fuori dal congelatore e poi sarà subito pronto.