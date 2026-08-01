Il segreto per una buona frittura di pesce, leggera e asciutta

Croccante, dorata e asciutta: una perfetta frittura di pesce non dipende dal caso, ma da piccoli accorgimenti che fanno davvero la differenza. Preparare una frittura di pesce perfetta è più semplice di quanto si possa immaginare, purché vengano rispettate alcune regole fondamentali. Dalla scelta del pesce fino alla temperatura dell’olio, ogni passaggio contribuisce a ottenere una panatura leggera e croccante, evitando che il fritto risulti unto o poco invitante. Calamari, gamberi, alici e piccoli pesci sono tra gli ingredienti più adatti a questo tipo di cottura, purché siano freschissimi e ben asciutti. Uno degli errori più comuni è friggere il pesce ancora umido oppure utilizzare un olio non sufficientemente caldo. Per ottenere una frittura asciutta e fragrante, è indispensabile eliminare …

Croccante, dorata e asciutta: una perfetta frittura di pesce non dipende dal caso, ma da piccoli accorgimenti che fanno davvero la differenza.

Preparare una frittura di pesce perfetta è più semplice di quanto si possa immaginare, purché vengano rispettate alcune regole fondamentali. Dalla scelta del pesce fino alla temperatura dell’olio, ogni passaggio contribuisce a ottenere una panatura leggera e croccante, evitando che il fritto risulti unto o poco invitante. Calamari, gamberi, alici e piccoli pesci sono tra gli ingredienti più adatti a questo tipo di cottura, purché siano freschissimi e ben asciutti.

Uno degli errori più comuni è friggere il pesce ancora umido oppure utilizzare un olio non sufficientemente caldo. Per ottenere una frittura asciutta e fragrante, è indispensabile eliminare ogni traccia di acqua, infarinare leggermente il pesce e immergerlo nell’olio alla temperatura corretta. Anche la quantità di pesce inserita nella padella è importante: cuocerne poco alla volta evita l’abbassamento della temperatura e garantisce una doratura uniforme.

Ingredienti per una frittura di pesce perfetta

800 g di pesce misto (calamari, gamberi, alici o piccoli pesci)

Farina 00 oppure semola rimacinata di grano duro

Olio di arachidi per friggere

Sale fino q.b.

Spicchi di limone per servire

Procedimento passo passo della ricetta

Pulisci accuratamente il pesce eliminando interiora, lische e parti non commestibili.

Lava il pesce solo se necessario e asciugalo perfettamente con carta da cucina.

Passa ogni pezzo in un velo sottile di farina o semola, eliminando quella in eccesso.

Scalda abbondante olio di arachidi fino a raggiungere circa 170-180 °C.

Friggi pochi pezzi alla volta per evitare di abbassare la temperatura dell’olio.

Cuoci il pesce solo per il tempo necessario, fino a ottenere una superficie dorata e croccante.

Scola il fritto con una schiumarola e trasferiscilo immediatamente su carta assorbente o su una griglia.

Salalo soltanto dopo la cottura, così manterrà tutta la sua croccantezza.

Servi la frittura ben calda con spicchi di limone e, se gradito, un contorno di verdure fresche.

Il vero segreto per una buona frittura di pesce è racchiuso nella cura dei dettagli: pesce asciutto, olio ben caldo, cottura rapida e pochi pezzi per volta. Seguendo questi semplici accorgimenti otterrai una frittura leggera, dorata e croccante, capace di esaltare il sapore del pesce senza risultare pesante. È una preparazione perfetta per un pranzo in famiglia, una cena tra amici o un’occasione speciale, perché con la tecnica giusta il risultato sarà sempre irresistibile e degno dei migliori ristoranti di mare.