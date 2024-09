Il racconto di Clizia Incorvaia dopo le nozze: “Gelosia e…”, il video è virale

Clizia Incorvaia ancora sotto i riflettori, ma questa volta l’argomento è piuttosto particolare e “delicato”. L’attrice e influencer, dopo la grande popolarità riacquisita partecipando al Grande Fratello VIP e la bellissima storia d’amore iniziata con Paolo Ciavarro, sta vivendo un momento veramente magico della sua vita.

Due anni fa è arrivato il piccolo Gabriele, primo figlio avuto insieme a Ciavarro, e dopo tanta attesa questa estate la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” in una splendida cerimonia a Forte dei Marmi. Il matrimonio dei due è stato uno degli eventi di gossip di questi ultimi mesi e sul web non sono mancati contenuti, tra foto e video, sulla festa e sugli outfit degli invitati.

Tra vacanze, relax e primi giorni da sposata, Clizia Incorvaia ha comunque sempre aggiornato i fan sulle sue attività quotidiane, anche se di recente è diventato virale un video in cui parla di una particolarissima situazione di gelosia…ecco la confessione a tutti i suoi follower dopo le nozze.

Clizia Incorvaia e la gelosia, la confessione arriva direttamente dopo il matrimonio

Rispondendo ad una serie di domande e risposte arrivate dai fan dopo aver messo l’apposito box di Instagram, Clizia Incorvaia (tramite una stories) ha risposto a chi le chiedeva se, sua figlia Nina (bambina di 8 anni avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina) fosse mai stata gelosa di Gabriele.

“Inizialmente non l’avevamo vista questa gelosia” ha spiegato Clizia nel video (ripubblicato dalla pagina Instagram di gossip.it), confessando tra l’altro di essere stata, da piccola, una sorella piuttosto gelosa. “Nina invece no, è stata subito super accogliente sia con Gabriele che con la nuova sorellina dalla parte del papà perché sono arrivati in concomitanza, quasi, a distanza di mese” prosegue Clizia nel video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip.it (@gossipit)

In questo ultimo periodo, però, anche in Nina (spiega l’influencer) si stanno manifestando dei segni di gelosia, comunque frequente e normalissima tra i bambini. “E’ esplosa questa gelosia che è assolutamente normale, l’abbiamo affrontata in maniera serena, come è normale che sia, e adesso è passata” conclude la Incorvaia, che parlandone anche con la sua terapeuta si è resa conto che è assolutamente normale che avvenga ciò e, anzi, potrebbe essere piuttosto strano il contrario.