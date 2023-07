Il nuovo titolo per Kate Middleton: così la Principessa avrà più titoli di Lady Diana

La Principessa Kate Middleton potrebbe presto ricevere un nuovo titolo grazie a Re Carlo: la notizia, però, crea tensioni nella Royal Family.

Negli ultimi anni, a causa anche della dipartita della Regina Elisabetta nell’autunno scorso, sono cambiate molto cose nella Royal Family. L’incoronazione di Re Carlo e di Camilla come Regina, la nomina al ruolo di Principe e Principessa del Galles William e Kate. Ma anche la (quasi) definitiva estromissione dai ruoli centrali del Principe Harry e del Duca di York Andrea.

Il livello di popolarità di William e Kate ha raggiunto livelli altissimi, tanto – secondo i tabloid – da aver suscitato non poche antipatie da parte degli altri Royals. In particolare, secondo i rumors, Re Carlo e la Regina Camilla non gradirebbero la ampia esposizione mediatica di cui godono i Principi del Galles. Ma, contestualmente, il neo Sovrano dovrà spianare la strada al futuro Re William e, dunque, sarebbe davvero impossibile limitare il suo raggio d’azione, politico e non, nei prossimi anni.

Un nuovo titolo per Kate Middleton

Kate Middleton oggi, come accennato, ricopre la carica di Principessa del Galles, un titolo rimasto vacante per oltre vent’anni. L’ultima ad avere questo titolo, infatti, è stata Lady Diana. Dopo la morte dell’amatissima Principessa, Camilla Parker non volle, in rispetto della memoria di Lady D, avere il titolo, preferendo restare con il titolo di Duchessa di Cornovaglia. Presto, però, Kate Middleton potrebbe ricevere un nuovo titolo, a patto che a concordare sia anche Re Carlo. Ma di cosa si tratta? Secondo lo storico maggiordomo di Buckingham Palace, Paul Barrell – profondo conoscitore della realtà dei Windsor – la Middleton meriterebbe un nuovo titolo, ma quale?

Paul Barrell ha spiegato: “Volevo che il Re investisse Kate nell’Ordine della Giarrettiera, ma non l’ha fatto. Spero che Carlo investa Kate in questo Ordine che è davvero molto prestigioso”. Il titolo dell’Ordine della Giarrettiera esiste da oltre 700 anni ed è il più antico e nobile titolo cavalleresco e conta non più di 24 membri che – a differenza dei membri scelti per gli altri Ordini – sono scelti soltanto dal Re. Attualmente, della Famiglia Reale, fanno parte del prestigioso Ordine della Giarrettiera Andrea di York, Edoardo Duca di Edimburgo, il Principe William e, dallo scorso anno ovvero prima nomina di Re Carlo, la Regina Camilla. Attualmente, secondo i tabloid anche per evitare ulteriore esposizione mediatica per la Principessa – sembrerebbe difficile vedere Kate Middleton entrare nell’Ordine. Ma, la futura Regina, ha già un posto assicurato.