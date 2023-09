Il must di questo autunno sono le gonne a quadri: 7 modelli per un look perfetto

Torna (come sempre), uno dei must have più caratteristici dell’autunno: ecco i modelli di gonne a quadri più in trend nell’autunno 2023.

Eleganti, sbarazzine e con quei colori che richiamano indubbiamente le calde tonalità della stagione: questo autunno vedrà un ritorno trionfante delle classiche gonne a quadri, per ogni gusto, ma anche forma. La più classica è indubbiamente la gonna scozzese che si ispira agli intramontabili anni ‘90; quella che contiene colorazioni che spaziano dal verdone delle foglie, un caldo arancione, ma anche un bordeaux passionale. Quest’anno in trend il verde scurissimo, con diverse fantasie sartoriali e tagli adatti a qualsiasi look si vuole ottenere.

Questa è una tipologia di capo d’abbigliamento che rimane persistente nel tempo, nonostante le mode subiscano variazioni significative. A proporla quest’anno sono diverse case di moda, sia di fascia medio-alta che catene low-cost. Qualunque sia il brand di ognuna di essa, l’essenza rimane invariata, donando un look inimitabile a chiunque la indossi. Ad ogni modo, questi 7 brand hanno le proposte più allettanti.

I 7 modelli di gonne a quadri da acquistare subito: il must have autunnale

Quest’anno vedremo quindi alla ribalta lo stile granny chic, che piace moltissimo alle millennials e alla generazione Z. Ovviamente, a guadagnarsi il podio è come sempre la minigonna, sia liscia con le pieghe; anche i modelli midi (lunghi) non mancano di certo. Gli abbinamenti più azzeccati sono composti da stivali alti, anfibi, ma anche décolleté. Perfetto il maglioncino di qualsiasi nuance neutra.