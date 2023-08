Il minidress drappeggiato che Natalia Paragoni indossa in riva al mare è un’esplosione di romanticismo: costo e marca

Natalia Paragoni ha messo tutti d’accordo con il minidress che ha sfoggiato. Anche in riva al mare è pazzesca e sempre alla moda.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della giovane influencer, e per un motivo ben preciso. La Paragoni è da poco diventata mamma per la prima volta, dando alla luce Ginevra. La piccola è nata dalla relazione della bella Natalia con il fidanzato Andrea Zelletta, star di Uomini e Donne. Mentre la Paragoni si gode la vita da neo mamma, ai fan non è sfuggito il look che la giovane ha sfoggiato di recente. Di che cosa si tratta?

Quello di Natalia Paragoni è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri del momento. La giovane deve la sua enorme fama a Uomini e Donne, il programma che l’ha vista protagonista nei panni di corteggiatrice di Andrea Zelletta. Una volta uscita dallo show insieme all’uomo dei suoi sogni, la Paragoni ha iniziato con lui una splendida storia d’amore, che ha fatto sognare i fan di tutta la penisola.

Con il tempo la Paragoni si è affermata sul mondo dei social, grazie al suo profilo Instagram che vanta un seguito non da poco. Qui la bella Natalia si mostra spesso nei diversi momenti della sua vita, sia lavorativa che privata, per la gioia dei tanti followers affezionati. Proprio a loro non è sfuggito il look che la neo mamma ha sfoggiato di recente. Bellissima e in splendida forma, eccola con il minidress must have dell’estate.

Natalia Paragoni detta moda, il suo minidress è già virale

Immortalata in riva al mare, la bella Natalia è apparsa in tutto il suo splendore, a poche settimane dal parto. Le foto in questione si trovano sui social e, per la precisione, sul profilo Instagram dell’ex star di Uomini e Donne. Qui la Paragoni è ritratta con un mini abito dal colore rosa chiaro, caratterizzato dalle maniche lunghe e da un gioco di drappeggi sulla parte davanti. Secondo quanto riporta la pagina Instagram closet_italy, l’abito è del brand La Revêche ed ha un costo di 380 euro.

Classe 1997, Natalia Paragoni negli ultimi mesi ha deciso di dare un bel cambio al suo look. La giovane è partita dai capelli, con una trasformazione tanto radicale quanto apprezzata dai fan. La giovane ha abituato il suo pubblico alla chioma lunghissima e leggermente sbiadita, per poi passare ad un taglio deciso e ad un colore diverso. Oggi, infatti, la Paragoni sfoggia dei capelli biondo platino, di una lunghezza che arriva appena sotto le spalle.