Il gatto che canta in macchina “Volare” di Domenico Modugno: il video diventa virale su Tik Tok

I gatti che cantano sono diventati il nuovo trend, incredibili abilità canore mai viste prima. Tik Tok è pieno di video di questo tipo.

I video dei gatti da sempre sono al primo posto sul web, è dagli albori di internet che i felini sono al centro dei trend. Si scherza dicendo che riescono a tenere in pugno le persone, ma sembra che non sia così falsa come affermazione. Oltre alle facce carine e la loro dolcezza, girano molto riprese divertenti che fanno impazzire chiunque, facendo collezionare milioni di like. Esistono veri e propri profili dedicati interamente ai felini, con i quali i loro padroni creano video molto interessanti.

Oltre a questo nell’ultimo periodo su Tik Tok stanno spopolando i gatti che cantano, o meglio il verso particolare del gatto che sembra simile ad una canzone. Inoltre molti creator si divertono creando vere e proprie basi strumentali, oppure anche un testo partendo dal miagolio del gatto protagonista del video. Oppure si creano video a catena di persone che aggiungono un suono al gatto, cosicché si crei in collaborazione una vera e propria musica incredibile. In questo video vediamo un gattino che, invece, si dedica a cantare una canzone di Modugno insieme ai suoi padroni.

Il gatto che si divertente a cantare

Nel video vediamo un ragazzo e una ragazza in una macchina suoi sedili anteriori, mentre sono in viaggio dalla radio si sente una famosa canzone italiana “Volare”. Cantano all’unisono sprizzanti di gioia e ogni volta che finiscono un verso, il gatto si unisce con un dolce miagolio. Sembra stia facendo da sottofondo al coro, deliziando le orecchie di tutti. Alla fine dopo aver dimostrato le sue incredibili doti canore, si sposta sui sedili posteriori per riposarsi.

Il miagolio del gatto è il mezzo attraverso il quale comunica con le persone, infatti con gli altri animali usa versi differenti. Inoltre fa anche uso dell’olfatto, delle espressioni, del linguaggio del corpo e del tatto per comunicare con i suoi simili o altre specie. L’unico miagolio che si scambiano i gatti, è quello fra la madre e i suoi piccoli.

Esistono diversi tipi di miagolii, per esempio il gatto che fa “miao” quando ha fame, ha un ritmo più insistente e cadenzato. Quando prova dolore il verso è acuto e breve, mentre se il suono è continuo potrebbe voler dire che ha un malessere. Quindi i toni e le intensità cambiano in base alle situazioni e alle esigenze, basterà semplicemente imparare queste cose per poter essere d’aiuto al proprio amico peloso.