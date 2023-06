Il film è servito, 5 piatti perfetti per una serata a tema cinema

Se desideri organizzare una sera a tema cinema in buona compagnia e non sai cosa preparare lasciati ispirare da questi 5 piatti.

Spesso non è necessario dover forzatamente uscire fuori casa per passare una serata con gli amici. A volte basta semplicemente un film in buona compagnia, magari dopo o durante una cena da gustare insieme in casa, creando così una perfetta serata a tema cinema. Questo tipo di esperienza può rivelarsi una proposta alternativa e divertente, ma anche gustosa, che può essere proposta sia a un gruppo di amici, che in famiglia o con il partner.

Per la serata perfetta è importante creare la giusta atmosfera. Solitamente un’ottima idea è sistemarsi in salotto. Nel mentre che si guarda il film, di sicuro gli invitati apprezzeranno del cibo da gustare. Cosa può essere preparato di pratico e stuzzicante?

5 piatti semplici e gustosi, ideali per una serata a tema cinema

Preparare qualcosa da gustare mentre si guarda un film è un passaggio che non va sottovalutato per rendere ancora più interessante la serata e godersi la pellicola soddisfatti, a stomaco pieno. Solitamente le serate a tema cinema vengono organizzate per l’orario di cena, quindi è bene pensare a qualche piatto veloce e leggero che possa soddisfare il palato di tutti senza richiedere troppe preparazioni. Vediamo qualche idea per preparare una cena originale:

Cous Cous

Il Cous Cous è un piatto molto versatile che può essere preparato in tantissimi modi personalizzati e che può adattarsi facilmente ai gusti di tutti, un po’ come il riso. Se i tuoi ospiti lo gradiscono, puoi divertirti in tanti modi per cucinare qualcosa di speciale. È possibile prepararlo con un mix di verdure soffritte come zucchine, carote, peperoni, cipolle, con aglio e un filo d’olio e spezie a piacimento.

Oppure puoi realizzarlo aggiungendo anche della carne come del pollo speziato, o solo fare affidamento sulle spezie come il curry e qualche semplice verdura in aggiunta. Potrai cucinarlo in poco tempo e personalizzarlo in base al gusto dei tuoi ospiti.

Pasta al forno

La pasta al forno potrebbe essere un piatto più complesso e che richiede del tempo per essere preparato ma questa delizia è sicuramente una delle più gustose che potrebbe soddisfare il palato di tutti in una sola portata. È un classico italiano, un comfort food perfetto per accompagnare un film, ma dovrai iniziare qualche ora prima di cena a cucinarla in modo da non farti cogliere di sorpresa o in ritardo.

Frittata

Un altro piatto interessante da proporre potrebbe essere una semplice frittata. Sembra banale ma in realtà è pieno di potenziale, in grado di soddisfare il gusto di molti, semplice da preparare e pratico da mangiare anche davanti a un film. Inoltre, potresti scegliere di realizzare una frittata per ognuno con i gusti più amati di ogni persona, oppure proporla anche in tanti piccoli cubetti che ognuno potrà assaporare durante il film divertendosi a esplorare gusti diversi.

Torta salata

La torta salata è un altro classico intramontabile veloce e pratico. Un’ottima scelta sostanziosa e versatile, un po’ come la frittata. La torta salata può essere realizzata utilizzando della pasta sfoglia o una pasta brisè. Potrai inserire all’interno diversi ingredienti, sia di verdura che di carne, come spinaci e formaggio, zucchine e prosciutto a cubetti o pancetta, melanzane, formaggio e peperoni, e così via.

Insalata di riso

Anche un buon piatto di riso può essere una scelta versatile e completa, come nel caso dell’insalata. È l’ideale, soprattutto se si tratta di organizzare la serata a tema cinema in estate, così da assaporare un piatto freddo ma completo, che può contenere un sacco di ingredienti per creare combinazioni alternative e particolari di sapore.

Può essere preparata sia vegetariana che di carne o pesce, creando un mix di sapori molto interessante. Potresti anche offrire la possibilità ai tuoi ospiti di personalizzare la propria insalata di riso proponendo spezie e salse da aggiungere a piacimento.