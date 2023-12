Il film che uccide, sei attori morti durante le riprese: la leggenda maledetta

Che un film possa uccidere è ovviamente solo una metafora, che durante le riprese siano morti sei attori però è un dato di fatto. Da anni ormai c’è una leggenda tremenda che ruota attorno a questa pellicola.

Sono molte le storie paradossali legate ai film dell’orrore, diverse delle quali inventate con il solo scopo di creare hype. Qui però parliamo di qualcosa che non può essere smentito, visto che, al di là delle coincidenze, gli attori in questione sono morti davvero.

Il film che uccide, Poltergeist e la leggenda

Siamo agli inizi degli anni ottanta quando Steven Spielberg propone al talentuosissimo maestro dell’orrore Tobe Hooper di girare un film su delle misteriose entità note come Poltergeist da non confondersi con i fantasmi.

Il film diventerà poi campo di diatriba anche tra i due stessi artisti per rivendicare la paternità dello stesso, cosa che li costringerà a finire davanti a un giudice con tanto di risarcimento finale. Sicuramente il film risulta tra quelle storie che non ci fanno dormire la notte, anche se non tratta dal reale come capitato in altri casi.

L’opera in questione è Poltergeist, che darà vita a una trilogia e di cui conosciamo anche un remake abbastanza recente. Il clima di tensione che viaggia all’interno della pellicola è palpabile dall’inizio alla fine.

Carol Ann, una dolce bambina bionda, viene portata in un’altra dimensione da alcune presenze che si insinuano “all’interno del televisore”. I genitori inizieranno una battaglia senza esclusione di colpi per poterla riabbracciare.

Poltergeist è noto anche come il film che uccide, dietro alla produzione di questo lavoro c’è infatti una leggenda terribile che racconta la morte di ben sei protagonisti della saga.

Si tratta di uno dei misteri più grandi della storia del cinema stesso, che va al di là di leggende come quella legata a numerosi lavori di Dario Argento che confessò di aver trovato la pellicola immacolata dopo ore di girato. Qui purtroppo la leggenda si trascina nel reale, quando protagonisti del film iniziano a morire uno a uno. Ma andiamo a scoprire qualcosa da più vicino.

Sei attori morti durante la lavorazione

La storia di Poltergeist è macchiata da sei terribili morti. Fatti macabri che poi sono stati commentati come casuali, ma che di fatto hanno segnato la leggenda che ruota attorno a questo film.

Dominique Dunne, strangolata dall’ex a 22 anni

La prima ad andarsene è Dominique Dunne che scompare a soli 22 anni il 4 novembre del 1982. La ragazza viene strangolata dall’ex fidanzato che non aveva accettato di essere stato lasciato.

Julian Beck, tumore allo stomaco per l’attore

Tocca poi purtroppo a Julian Beck che scompare il 14 settembre del 1985 a sessant’anni per un tumore allo stomaco.

William Sampson, una terribile insufficienza renale

Il 3 giugno del 1987 scompare anche William Sampson per un’insufficienza renale.

Heather O’Rourke e la sua tragica fine

Il dramma più grande sicuramente arriva quando il 1°febbraio 1988 a soli 12 anni muore Heather O’Rourke, la bimba che interpreta Carol Anne e che non vedrà mai al cinema il terzo capitolo della saga. Si parlò per lei di morbo di Chron, in realtà fu colpita dalle complicazioni della giardasi.

Brian Gibson e Lou Perry, le morti recenti

Moriranno poi per un cancro il regista del secondo capitolo Brian Gibson e poi anche l’attore Lou Perry il 1° aprile 2009 ucciso con un’ascia da un ex galeotto.