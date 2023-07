Il drink analcolico a base di anguria per un aperitivo da leccarsi i baffi: pronto in 10 minuti

Il drink all’anguria è perfetto per rinfrescare grandi e piccini. Ecco come fare per preparare al meglio la bevanda.

Spezzare il pomeriggio con una bibita fresca è sempre piacevole. Si può scegliere tra una vasta gamma di drink, tuttavia in questo periodo dell’anno è possibile sfruttare completamente i sapori e i colori dell’estate. L’anguria è un frutto versatile, che si può mangiare in ogni momento della giornata. Solitamente viene servito per merenda o alla fine dei pasti principali.

Alla classica “formulazione” se ne aggiunge un’altra in grado di trasformare le serate con gli amici e con la famiglia in un’esplosione di sapori. Molti non sanno che l’anguria può essere utilizzata per realizzare una gustosissima bevanda. Anche i bambini possono berla perché, al suo interno, non ci sono tracce d’alcool. Non vanno neanche sottovalutati i numerosi benefici che può apportare all’intero organismo.

Un drink analcolico fresco e gustoso: la ricetta della bevanda all’anguria

L’anguria non è solo un frutto delizioso, ma contiene al suo interno tantissime proprietà fondamentali. Il suo consumo fornisce un buon apporto di vitamine, sali minerali e acqua. Inoltre, ha un effetto depurativo per via degli antiossidanti. La ricetta in questione consente di preparare un drink insostituibile che farà da sfondo alle giornate più calde. I tempi di realizzazione sono davvero rapidi. Bastano solo 10 minuti per poterlo gustare.

Ingredienti per 1 persona

2/3 di succo di anguria;

Succo di 1/2 limone;

Ghiaccio;

1/3 di gazzosa;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

Qualche foglia di menta.

Procedimento

Sono da preferire le angurie con molto succo. Prima di iniziare a preparare il drink, è necessario rimuovere la buccia e i semi (sia bianchi che neri). Si consiglia di tagliare le fette in piccoli cubetti, in modo da poterle inserire in un frullatore a immersione. È perfetto anche l’utilizzo di un passa-verdure. A questo punto, si deve prendere il recipiente prescelto per la consumazione, come un bicchiere da cocktail, e depositare sul fondo un cucchiaino di zucchero di canna e le foglie di menta. Facendo pressione su quest’ultime, il sapore sarà ancora più intenso.

Nella fase successiva, si devono inserire al suo interno dei cubetti di ghiaccio, anche frullati, fino a raggiungere la metà del bicchiere. Ora, è necessario versare il succo di anguria, di limone e la gazzosa. Gli ingredienti vanno mescolati con cura per ottenere un sapore intenso rinvigorente. Il risultato finale può essere accompagnato da altre foglie di menta o da frutta fresca.