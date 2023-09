Il dolce più goloso per accogliere Settembre è questa (sofficissima) delizia: fa impazzire tutta la famiglia, facile e veloce

Questo dolce è perfetto per la stagione autunnale. Basterà un solo morso per conquistare anche i palati più raffinati.

Il modo migliore per festeggiare l’arrivo di Settembre è quello di preparare un gustosissimo dolce. Ce ne sono molti in grado di deliziare i palati di grandi e piccini, però, esiste una ricetta davvero speciale. Gli ingredienti principali sono la zucca e il cioccolato. Questo abbonamento rappresenta la coppia perfetta.

Saranno sufficienti pochi e semplici mosse per dare vita a un dessert senza precedenti. Dopo averlo assaggiato, sarà difficile farne a meno. Inoltre anche il costo, per via dell’alta reperibilità degli alimenti presenti, è davvero basso. Si sta parlando del plumcake alla zucca con gocce di cioccolato, morbidissimo e irresistibile.

Una ricetta sorprendente per l’autunno: come realizzare un ottimo plumcake alla zucca con gocce di cioccolato

La zucca è un ortaggio ottimo per l’organismo perché possiede tante proprietà indispensabili. È ricca di antiossidanti e vitamine. Inoltre, rappresenta un ottimo aiuto per gli occhi e l’aspetto della pelle. Nonostante i benefici, non tutti amano gustarla. Ci sono persone che fanno davvero fatica a servirla in tavola. Con questo gustosissimo dolce, però, le cose cambieranno.

Ingredienti

200 g di farina

50 g di fecola di patate

300 g di zucca

140 g di zucchero

3 uova

250 g di yogurt bianco naturale

40 g di olio di semi

40 g di gocce di cioccolato

1 bustina di lievito in polvere

Zucchero a velo

Procedimento

La prima cosa da fare è quella di sbucciare la zucca, avendo la premura di eliminare tutti i semi e i fastidiosi filamenti. Per procedere con la ricetta va cotta al vapore oppure lessata. Prima di rimuoverla dalla pentola, bisogna assicurarsi che abbia raggiunto una consistenza morbida. A questo punto, può essere frullata con l’aiuto di un mixer.

In un recipiente a parte, vanno inserite le tre uova con lo zucchero. Bisogna mescolare fino a ottenere un risultato spumoso. Ora, è necessario aggiungere la ferina e la fecola di patate. Mentre si continua a montare il composto, si devono collocare nella ciotola anche lo yogurt, l’olio di semi e il lievito in polvere.

In quest’ultima fase, bisogna aggiungere la zucca e le gocce di cioccolato. L’obiettivo finale è quello di ottenere un plumcake quindi, si consiglia di utilizzare uno stampo adatto. In realtà, però, possono essere scelte anche altre forme. L’importante è non dimenticare di imburrarlo e infarinarlo. In caso contrario, il dolce potrebbe attaccarsi sul fondo.

La cottura in forno deve avvenire a 175° per circa 45 minuti. Una volta che il dessert si sarà raffreddato, sarà possibile servirlo con una spolverata di zucchero a velo.