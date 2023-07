Il costume nero con le rouches di Rossella Brescia: il capo imperdibile dell’estate

Rossella Brescia ha incantato tutti con il suo look pazzesco: l’avete vista in costume? Il suo bikini è un must have per l’estate, guardate.

La nota artista è tornata a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto per un motivo ben preciso. Nota non solo per la sua carriera d’eccezione, la Brescia si è ormai affermata come una vera e propria icona di stile. Non a caso, i suoi look sono sempre d’ispirazione per le amanti del fashion, che non possono più fare a meno delle pillole di stile della celebre artista. Ma avete visto che cosa ha indossato di recente?

Ballerina, conduttrice, attrice, e chi più ne ha più ne metta, Rossella Brescia non smette mai di stupire i suoi numerosi fan. Nel corso degli anni l’artista pugliese ne ha fatta di strada, spaziando con incredibile maestria dal mondo della danza a quello dello spettacolo. Oggi tutti la conoscono non solo per la sua carriera passata ma anche per il ruolo di speaker radiofonica a RDS.

Ma è sul web che Rossella Brescia dà il meglio di sé, grazie non solo alle foto ma anche ai video che sempre più spesso condivide. La voce di Tutti pazzi per RDS interagisce spesso con i suoi fan, che rimangono di stucco di fronte al talento e alla bellezza dell’artista. Anzi, sono stati proprio loro a notare il bellissimo costume che la conduttrice ha sfoggiato. L’avete visto?

Rossella Brescia, con quel costume detta moda

Le immagini in questione si trovano sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Brescia è una celebrità a 360 gradi, complici le svariate foto e i video che la vedono protagonista sia a lavoro in radio che nel tempo libero. Proprio a questa categoria appartiene il video più recente, che ritrae la bella Rossella al mare. Immersa in acqua fino alla vita, la Brescia sfoggia un look da spiaggia da copiare assolutamente.

Protagonista insieme alla ballerina è il costume che ha scelto di indossare, tanto semplice quanto d’effetto. Ad un primo sguardo, infatti, potrebbe trattarsi di un semplice costume intero, aperto sulla pancia. Ma è impossibile non notare il dettaglio delle rouches sulle spalline, che rende il bikini elegante e ricercato.

Classe 1971, Rossella Brescia figura tra le maggiori artiste degli ultimi anni. Oltre al ballo e alla radio, la Brescia ha fatto qualche incursione nel mondo della recitazione. Tra i film e le serie tv che l’hanno vista protagonista ci sono Don Matteo, Così fan tutte, Giustizia per tutti e tanti altri ancora.