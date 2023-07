Il completo nero di Angela Nasti è perfetto anche per le ‘over’: chic, raffinato e sensuale

Angela Nasti sfoggia un outfit che va bene anche per le donne più grandi, un mix chic di eleganza e sensualità. La sorella di Chiara ha fatto il boom di like sui social.

Angela Nasti condivide spesso sui social gli outfit che indossa, del resto fa parte del suo lavoro da influencer far vedere i capi d’abbigliamento che predilige. L’ultimo look è molto sensuale e ideale anche per le donne over.

Il completo nero sfoggiato dalla sorella di Chiara Nasti è piaciuto moltissimo sui social. Lady Zaccagni è stata tra le prime a commentare le sue foto.

Angela Nasti: il look perfetto sia per le donne giovani che per le over

Angela Nasti è semplicemente perfetta con il completino nero sfoggiato per trascorrere un pomeriggio in città. La sorella di Chiara ha condiviso l’outfit che sembra essere ideale sia per le donne giovani come lei che per quelle più grandi.

Come si vede dall’immagine, ha indossato una gonna a vita alta nera con pois bianchi. Un modello che ricorda un po’ gli anni Cinquanta, con un leggero spacco da un lato. A rendere tutto più sensuale ci ha pensato una maglietta semitrasparente nera che lasciava intravedere l’abbondante decolleté. Il tocco bon ton invece l’hanno dato il cerchietto di velluto e la borsa a tracolla Chanel, un vero evergreen.

Un outfit da bambolina, chic ma comunque tanto sexy. L’outfit di Chiara Nasti è piaciuto moltissimo e la prima a commentarla è stata la sorella Chiara che ha scritto: “La più bella…ma di che parliamo“. Lei e Angela d’altronde sono legatissime.

L’abbiamo visto anche adesso in occasione del grande matrimonio di Chiara con Mattia Zaccagni. Angela è stata la sua testimone e ha sfoggiato un look strepitoso. La sorella della sposa non poteva di certo fare altrimenti, così con un abito in pizzo rosa cipria elegante ma sensuale ha incantato gli ospiti della cerimonia.

Alla fine della grande festa, organizzata in una delle ville più lussuose di Roma, Chiara ha sorpreso la sorella come solo lei avrebbe potuto fare. Nel momento del tradizionale lancio del bouquet, ha chiamato le amiche più care e la sua testimone e, invece di lanciarlo senza guardare, ha deciso di darlo direttamente ad Angela. Un gesto di buon auspicio, poiché si dice che chi riceve il bouquet della sposa a un matrimonio si sposerà entro un anno.