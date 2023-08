Il clamoroso “no” ricevuto da Kate Middleton: la famosissima cantante rifiuta un tè con la Principessa

Se pensate che nessuno rifiuterebbe mai un invito di Kate Middleton, sappiate che una cantante ultra famosa lo avrebbe fatto davvero.

Fin da quando fu presentata ufficialmente come fidanzata del principe William, Kate Middleton è diventata una delle personalità più note ed iconiche di tutto il pianeta. Sì, perché bisogna riconoscere che, oltre all’indubbia importanza del suo ruolo all’interno della Royal Family, l’attuale principessa del Galles è stata sempre all’altezza delle aspettative in quanto a stile, classe e comportamenti.

La moglie di William non ha mai sbagliato un colpo e dimostra da anni di saper gestire alla perfezione le difficoltà, gli impegni e gli obblighi che la sua posizione richiede. È perciò diventata da subito molto amata sia in patria che all’estero e non c’è quasi nessuno che non veda in lei la perfetta erede dell’indimenticabile Lady Diana.

Anche molte star mondiali ne hanno un’ottima opinione e mantengono con lei rapporti molto cordiali. Eppure, una di queste celebrità di recente avrebbe riservato alla futura Regina di Gran Bretagna un sonoro “no” ad un invito molto cortese a Buckingham Palace.

Kate Middleton, respinto il suo invito al tè: la celebre cantante le risponde “no” e spiega anche perché

Popolarissima anche tra i Vip del mondo dello spettacolo, Kate in più occasione non ha nascosto in pubblico il suo rapporto amichevole con star del calibro di Tom Cruise e Daniel Craig. In generale, la Principessa ha sempre avuto una certa confidenza con i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo ed è ovvio, quindi, che abbia colto l’occasione anche di invitare a Buckingham Palace l’iconica Dolly Parton.

La splendida artista 77enne era a Londra in questi giorni per un tour e la Principessa le ha proposto un tè alla residenza reale, ricevendo però un rifiuto. Intervistata da Daily Mail, la Parton ha dato una spiegazione al no rifilato alla consorte di William, ma per molti non sarebbe stata del tutto convincente.

Il mito della musica country ha espresso molta gratitudine per il gesto di cortesia della Middleton: “Ho pensato che fosse molto dolce e gentile da parte sua invitarmi e spero in futuro di poterci andare. Sarebbe fantastico”. Avrebbe però rifiutato in quanto “Non avrebbe promosso il mio album, quindi ho dovuto dire di no”. Una battuta ironica, ovviamente, che non è bastata però a chiarire come mai Dolly abbia deciso di non accettare.