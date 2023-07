Il capolavoro estivo da leccarsi i baffi: cos’è e come si prepara “l’anguriata”, altro che dessert!

D’estate cosa c’è di meglio di mangiare tanta frutta rinfrescante? Ecco un modo per farlo con gusto: preparando l’anguriata.

L’anguriata è la ricetta del momento, perfetta per l’estate per rinfrescarsi ed idratarsi contro le alte temperature. Gli esperti consigliano infatti di bere molto e di mangiare verdure e frutta per reintegrare i minerali e le vitamine perse con il sudore. Si può fare preparando questa deliziosa ricetta che sta spopolando sul web.

Si tratta dell’anguriata, una ricetta che ha come protagonista uno dei frutti per eccellenza dell’estate: l’anguria. Ma non solo… scopriamo gli ingredienti e come si prepara.

Ingredienti e preparazione dell’anguriata, la ricetta rinfrescante perfetta per l’estate

L’anguriata è una sorta di macedonia, ma più scenografica. Sì, perché l’anguria viene praticamente scavata all’interno e riempita di tanta frutta fresca e succosa, per un risultato davvero bello da vedere (e buono da mangiare).

Quanto agli ingredienti per prepararla, occorre sicuramente un’anguria di grandi dimensioni e poi tutta la frutta fresca che si preferisce. Un esempio può essere questo:

8 kg di anguria

250 g di polpa di melone

2 pesche

200 g di ciliegie

300 g di polpa di ananas

100 g di limoni

100 g di arance

100 g di lamponi

100 g di mirtilli

250 g di fragole

Oltre alla frutta, c’è bisogno di preparare un succo fatto con:

succo di 2 arance

succo di un limone

40 g di zucchero

1 l di vino moscato

Vediamo come si prepara l’anguriata passo dopo passo:

Prima di tutto bisogna procurarsi una bella anguria di forma tonda che si possa reggere in piedi sulla parte inferiore. Quindi bisogna incidere ed eliminare la calotta superiore a circa 3/4 della sua altezza. Ricavare quindi 500 g di polpa di anguria a forma di palline e metterla in una ciotola. Ora procedere alla pulizia del resto della frutta: tagliare il melone a fette; lavare, sbucciare e tagliare le pesche a cubetti; lavare le ciliegie e privarle del nocciolo; pulire e tagliare l’ananas; lavare nel fragole e tagliarle per la lunghezza e infine tagliare i limoni e le arance a fette sottili. Dopo aver tagliato tutta la frutta, si può ricavare il succo di arancia e di limone da miscelare in una ciotola con lo zucchero e il moscato, quindi mescolarlo e versarlo nell’anguria. A questo punto si può aggiungere tutta la frutta nell’anguria e mescolare con un cucchiaio per far insaporire tutti i frutti con il succo presente nell’anguriata. Riporre l’anguria con tutta la frutta nel frigo per almeno due ore prima di servire in coppette monoporzione.

Questa è una ricetta davvero creativa ma molto facile da realizzare. Il bello è che può essere personalizzata come si preferisce, usando la frutta che più si gradisce. Una volta pronta, poi, si può conservare per un massimo di due giorni in frigorifero ma sarà talmente buona e dissetante che durerà molto meno. Se a gustarla saranno anche dei bambini, invece che il moscato si può usare una bevanda gassata come la gassosa. Invece, se si preferisce darle un tocco più alcolico, si può usare della vodka, del gin o un altro liquore.

Insomma si può dare davvero spazio alla propria fantasia per arricchire l’anguriata nel modo che si preferisce. Con pochi semplici e nutrienti ingredienti si può preparare questa ricca macedonia, molto bella da vedere e da condividere con amici e parenti durante le proprie feste estive. Un tocco di freschezza e bontà da leccarsi i baffi.