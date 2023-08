Il Barbie style arriva anche in cucina, la ricetta di un primo piatto tutto in rosa

La moda Barbie è arrivata anche in cucina e può essere applicata a un primo piatto tutto rosa originale e anche alla moda

Dopo l’uscita del noto film di Barbie, negli ultimi mesi sono stati tanti i settori influenzati dallo stile glamour e tutto rosa del brand, anche il settore gastronomico. La tendenza dello stile Barbie ha portato anche in tavola preparazioni che vedono un unico protagonista: il rosa.

I colori accesi e i diversi toni rosati, sono stati applicati anche a diversi piatti. Per quanto ciò possa sembrare strano, le prelibatezze che si possono creare e preparare cercando di rendere i piatti in stile Barbie sono tantissime, e il sapore di ognuno può essere sorprendente e dall’aspetto molto creativo e originale.

La ricetta della Pasta Barbie

Qualsiasi piatto può assumere uno stile Barbie, non solo nel design ma anche tra gli ingredienti. Dopotutto, si sa, anche in cucina l’occhio ha la sua parte, e utilizzare dei colori accattivanti per creare un piatto può essere sia una sfida personale, che un modo per creare prelibatezze diverse e che siano in grado di conquistare non solo il palato ma anche l’occhio. Sono tanti gli alimenti che se utilizzati nel modo giusto, possono sprigionare un colore rosa vivace e sorprendente. Un’idea avvincente da portare in tavola è la preparazione di una delle varianti della Barbie Pasta:

Ingredienti x1 persona

2 Barbabietole cotte e sbucciate

Formaggio ( feta/ squacquerone/stracchino/philadelphia/ ecc.)

4 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di pepe nero

100 ml di latte di cocco

succo di metà limone

pasta a scelta

Preparazione

Step 1. Mettere l’acqua della pasta a bollire in un pentola, un volta raggiunto il bollore inserire la pasta. Nel mentre che la pasta cuoce, preparare all’interno di un mixer le barbabietole cotte e sbucciate, formaggio a scelta, olio d’oliva, sale, pepe, latte di cocco, succo di mezzo limone e frullare tutti gli ingredienti insieme. Una volta ottenuta una crema, lasciare riposare qualche minuto.

Step 2. Una volta cotta la pasta, andrà scolata, successivamente si aggiungerà la crema alla pasta come condimento. Il composto avrà assunto un colore rosa shokking grazie all’utilizzo delle barbabietole rosse. La crema andrà mischiata con la pasta, ottenendo così un piatto completamente rosa.

Step 3. Per finire, aggiungere al piatto della noce sbriciolata sopra per darle croccantezza e del formaggio, insieme a qualche foglia di basilico. Il piatto è pronto per essere gustato, in perfetto stile Barbie.