Il 2024 sarà un anno sfortunato per questo segno zodiacale: amore e lavoro K.O

Non è ancora iniziato il 2024, ma per questo segno zodiacale le cose si mettono davvero male: sarà un anno davvero sfortunato in tutto.

Manca sempre meno ormai all’inizio del nuovo anno e tutti coviamo in cuor nostro la speranza di poter vivere un anno più bello, ricco di sorprese e soddisfazioni. Insomma, si ha sempre voglia di mettersi in gioco e migliorarsi quel tanto che basta per stare bene principalmente con noi stessi e con le persone che fanno parte della nostra vita.

Ecco perché i buoni proposti per l’anno che verrà costituiscono una sorta rituale al quale non sappiamo rinunciare proprio. È come se infatti tutto dipendesse dalle cose che scegliamo accuratamente di fare, che sono il nostro passe-partout per la felicità. Per quanto il cambiamento ci spaventi, è proprio grazie alle cose che cambiano e si evolvono se abbiamo la possibilità di essere felici.

Il segno zodiacale che dovrà fare i conti con un 2024 davvero complicato

Poco importa poi se alla fine quegli stessi propositi verranno dimenticati, ignorati e abbandonati già il 2 gennaio. L’importante è aver sperato e costruito quello che è ipoteticamente un futuro migliore in cui la fantasia coincide con la realtà. E nella maggior parte dei casi è così. Non per questo segno zodiacale però. Purtroppo il 2024 per i nati sotto questo segno sarà tutto in salita e sia l’amore che il lavoro ne risentiranno parecchio dell’influsso negativo delle stelle.

Caro Acquario, purtroppo le stelle hanno deciso di metterti a dura prova per tutto il 2024. Sappiamo più che bene, infatti, quanto tu gestisca male le tue finanze. Ma se fino a ora sei riuscito a barcamenarti abbastanza bene, con l’arrivo del nuovo anno sarebbe meglio se tu facessi molta attenzione alle tue finanze.

La sfortuna nel 2024 potrebbe avere a che fare proprio con spese improvvise e grattacapi finanziari che potrebbero non farti dormire proprio sonni tranquilli. Ti conviene quindi mettere la testa a posto e impegnarti un po’ di più sul posto di lavoro, anche se non è quello dei tuoi sogni. L’importante è che tu sia più riflessivo, parsimonioso e meno possibile.

E se possibile, però, estendi questa riflessione anche all’amore. Tu tendi, infatti, a buttarti a capofitto nelle relazioni senza pensare più di tanto. E se da una parte è un bene seguire il proprio cuore, dall’altra implica non aver ben chiaro in mente cosa si vuole e cosa ci si aspetta dall’amore che potrebbe deluderti non poco.