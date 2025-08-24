If you love, spoiler dalla Turchia: rivelazione bomba al matrimonio di Leyla

If you love è il titolo della soap opera turca approdata su Canale 5 lo scorso 4 agosto. I protagonisti sono due volti già noti al pubblico: Kerem Bürsin, che nella serie veste i panni di Ates Arcali, è conosciuto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air; mentre Hafsanur Sancaktutan, che interpreta Melek ne La notte nel cuore, è Leyla Kokdal.

Cresciuto in collegio in seguito alla morte prematura della madre, Ates è un uomo molto diffidente, la cui vita si intreccia con quella di Leyla, una giovane truffatrice che non ha mai conosciuto la sua famiglia di origine e inganna gli altri per sopravvivere. Quando quest’ultima comincia a lavorare nella tenuta di Ates, fingendosi una tata per fuggire ai suoi guai, tra i due inizia una storia d’amore.

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap? Gli spoiler turchi rivelano che il matrimonio di Leyla prenderà una piega inaspettata e la protagonista, colta alla sprovvista, scapperà abbandonando la cerimonia. Scopriamo quali sono le anticipazioni di If you love.

If you love anticipazioni: Leyla scappa dal suo matrimonio

Negli episodi in arrivo su Canale 5 di If you love Ates scoprirà di aver riavuto l’abito disegnato da sua madre, Julide, grazie a Leyla da alcuni filmati di videosorveglianza e le chiederà di sposarlo. Il giovane insisterà affinché il matrimonio sia celebrato il fine settimana successivo e Leyla accetterà. La protagonista, tuttavia, avrà un dubbio: non saprà se raccontare al futuro marito la verità dietro il loro incontro.

La paura di perdere Ates, insieme ai suoi fratellini, la spingerà a non dire nulla. Quando il giovane le chiederà se ha qualche segreto da confessare prima di convolare a nozze, Leyla sarà ancora più in apprensione. La protagonista deciderà di tenere tutto per sé, ma il giorno del matrimonio riceverà una sorpresa totalmente inaspettata.

Dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti, Ates interverrà puntando il dito contro Leyla. Accuserà la giovane di avergli sempre mentito e dirà davanti a tutti i presenti che non è altro che una truffatrice, smascherandola. Leyla, rimasta senza parole, scapperà dalla cerimonia.

Una serie di flashback mostrerà le indagini svolte da Ates prima del matrimonio. Il giovane ha contattato i falsi mariti di Leyla, ai quali era stato dato del denaro per non parlare. Successivamente, ha ritirato qualsiasi denuncia contro la banda di Yakup.

In seguito a quanto accaduto al matrimonio, Leyla si rifugerà in un albergo, dove verrà raggiunta dalla madre Firuze. La donna pagherà per la stanza d’hotel e porterà un cambio alla figlia, ancora in abito da sposa. Ates, da parte sua, tenterà di lasciarsi alle spalle la storia con Leyla ma sarà molto difficile dimenticarla.