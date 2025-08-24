If you love, spoiler dalla Turchia: rivelazione bomba al matrimonio di Leyla

Cosa succederà nelle prossime puntate di If you love? Secondo gli spoiler dalla Turchia durante il matrimonio di Leyla ci sarà una rivelazione bomba.

If you love è il titolo della soap opera turca approdata su Canale 5 lo scorso 4 agosto. I protagonisti sono due volti già noti al pubblico: Kerem Bürsin, che nella serie veste i panni di Ates Arcali, è conosciuto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the air; mentre Hafsanur Sancaktutan, che interpreta Melek ne La notte nel cuore, è Leyla Kokdal.

Cresciuto in collegio in seguito alla morte prematura della madre, Ates è un uomo molto diffidente, la cui vita si intreccia con quella di Leyla, una giovane truffatrice che non ha mai conosciuto la sua famiglia di origine e inganna gli altri per sopravvivere. Quando quest’ultima comincia a lavorare nella tenuta di Ates, fingendosi una tata per fuggire ai suoi guai, tra i due inizia una storia d’amore.

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap? Gli spoiler turchi rivelano che il matrimonio di Leyla prenderà una piega inaspettata e la protagonista, colta alla sprovvista, scapperà abbandonando la cerimonia. Scopriamo quali sono le anticipazioni di If you love.

If you love anticipazioni: Leyla scappa dal suo matrimonio

Negli episodi in arrivo su Canale 5 di If you love Ates scoprirà di aver riavuto l’abito disegnato da sua madre, Julide, grazie a Leyla da alcuni filmati di videosorveglianza e le chiederà di sposarlo. Il giovane insisterà affinché il matrimonio sia celebrato il fine settimana successivo e Leyla accetterà. La protagonista, tuttavia, avrà un dubbio: non saprà se raccontare al futuro marito la verità dietro il loro incontro.

La paura di perdere Ates, insieme ai suoi fratellini, la spingerà a non dire nulla. Quando il giovane le chiederà se ha qualche segreto da confessare prima di convolare a nozze, Leyla sarà ancora più in apprensione. La protagonista deciderà di tenere tutto per sé, ma il giorno del matrimonio riceverà una sorpresa totalmente inaspettata.

Dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti, Ates interverrà puntando il dito contro Leyla. Accuserà la giovane di avergli sempre mentito e dirà davanti a tutti i presenti che non è altro che una truffatrice, smascherandola. Leyla, rimasta senza parole, scapperà dalla cerimonia.

Una serie di flashback mostrerà le indagini svolte da Ates prima del matrimonio. Il giovane ha contattato i falsi mariti di Leyla, ai quali era stato dato del denaro per non parlare. Successivamente, ha ritirato qualsiasi denuncia contro la banda di Yakup.

In seguito a quanto accaduto al matrimonio, Leyla si rifugerà in un albergo, dove verrà raggiunta dalla madre Firuze. La donna pagherà per la stanza d’hotel e porterà un cambio alla figlia, ancora in abito da sposa. Ates, da parte sua, tenterà di lasciarsi alle spalle la storia con Leyla ma sarà molto difficile dimenticarla.

