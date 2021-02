La primavera è il momento perfetto per cambiare look in fatto di capelli. La bella stagione porta con sé la voglia di rinnovarsi dopo un lungo inverno.

Spesso però abbiamo paura a dare un taglio netto o rivedere il colore della nostra chioma, ma un cambiamento significare l’inizio di una nuova fase della propria vita, che potrebbe essere più salutare che mai.

Per trovare ispirazione e, perché no, coraggio diamo un’occhiata alle celebrity che ultimamente hanno deciso di cambiare radicalmente stile.

Cambiare colore e taglio: fai come loro

Per quanto possiamo essere intimorite da una radicale trasformazione del nostro hair look, ricordiamoci che i capelli ricrescono! E se proprio abbiamo sempre bisogno di un piano b, oggi le parrucche sono sempre più belle e naturali e tantissime vip le scelgono per cambiare spesso stile. Chi invece ha scelto di metter mano ai capelli naturali sono state loro

Demi Lovato: cortissimi e rosa

La cantante statunitense Demi Lovato ha detto addio ai suoi lunghi capelli castani e ha scelto un taglio corto rasato ai lati e con un ciuffo rosa che già detta i trend di stagione. Durante una puntata dell’Ellen DeGeneres Show, ha dichiarato che il nuovo taglio la fa sentire autentica e libera: da copiare!

Monica Bellucci: il bob perfetto per tutte le età

Anche la sempre meravigliosa Monica Bellucci in questo 2021 ha scelto di dire addio ai capelli lunghi. Il suo bob è il taglio a cui ispirarsi se si vuole cambiare senza perdere fascino.

Il caschetto sta bene a tutte, basta saperlo adattare alla propria forma del viso (qui le nostre indicazioni per visi tondi, quadrati, ovali e a cuore)

Cara Delevingne: ritorno al colore naturale

L’abbiamo sempre vista bionda, ma ora l’attrice ed ex modella Cara Dellevingne ha scelto di non decolorare più i suoi capelli e soprattutto di lasciarli crescere.

Se già ha fatto tendenza grazie alle sue sopracciglia voluminose, siamo sicuri che in tantissimi copieranno il suo back to basics. Il suo biondo scuro poi è semplicemente bellissimo.

Se come lei, vuoi passare da una tinta più chiara a una più scura gradualmente, puoi provare il reverse balayage.

Miley Cyrus: il mullet è rock n roll

La trasgressiva Miley Cyrus quest’anno sfoggia il mullet, taglio anni ’80 tornato super di moda nell’ultima stagione. I capelli corti sono però leggermente più lunghi davanti e nella parte della “coda” posteriore: un taglio in un certo senso estremo, ma d’impatto.

La sua versione più portabile ma sempre di ispirazione vintage è il taglio shag.

Shakira: il rosso-rosa per una primavera colorata

Anche Shakira non ha saputo resistere alla tentazione dei capelli rosa. Peccato che il risultato non sia stato esattamente come quello atteso: la tinta è risultata più color fragola per un effetto ancora più wow!

Cecilia Rodriguez: il 2021 è l’anno della frangia

Ve l’abbiamo già raccontata: la frangetta spettinata di Cecilia Rodriguez è la tendenza da fare assolutamente nostra. Sexy e facile da gestire: il french style è più trendy che mai.