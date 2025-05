Ida Platano spiazza: “Sono un po’ pensierosa, ho fatto una cosa che mi mette nei guai”

È stata una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne per diversi anni e, nello studio del dating show di Canale 5, ha vestito sia i panni di dama del trono over che di tronista. Ida Platano ha lasciato la trasmissione lo scorso anno, ma il pubblico è ancora molto affezionato all’hairstylist bresciana. Che, nonostante ci abbia provato, non ha avuto lieto fine all’interno del programma.

Ida ha vissuto diverse storie intense, prima tra tutte quella con Riccardo Guarnieri, che ha fatto sognare il pubblico per diversi mesi. Anche lontano dalla telecamere, la Platano continua a tenersi in contatto coi suoi numerosi fan attraverso il suo canale Instagram ed è proprio lì che, nelle scorse ore, ha condiviso delle stories decisamente particolari. Una confessione che ha lasciato i followers spiazzati.

Ida Platano lascia senza parole i followers: “Sono pensierosa, ho fatto due cose…”

Tra le dama più amate di Uomini e Donne c’è senza dubbio Ida Platano. Protagonista sia del trono over che di quello classico, è uscita dal programma dopo l’esperienza da tronista, terminata senza scelta dopo le verità emerse sul suo corteggiatore Mario Cusitore. Oggi, sui social Ida si mostra più serena che mai, ma nei giorni scorsi ha avuto qualcosa da dire al suo pubblico virtuale.

“Io sono un po’ pensierosa perché ho fatto due cose, una non posso dirvela, sono proprio pazza, pericolosa…”, ha dichiarato Ida, che è poi entrata nel dettaglio parlando della seconda cosa a cui ha fatto riferimento. “Stanotte ho fatto un po’ di shopping, quello dove ci sono un po’ di sensi di colpa, ma ormai quello che è fatto è fatto”, ha spiegato l’ex volto di Canale 5. Il discorso, però, non si è concluso lì.

“Per quanto riguarda l’altra cosa, ma io dico “ma perché devi fare queste cose quando sai che ti puoi mettere in un guaio? Io sono fatta così, mi piace un pochino anche di adrenalina, però non si fanno queste cose”. Parole ambigue, quella della Platano, che ha di fatto “detto e non detto”, senza far capire apertamente al pubblico quello che è realmente successo. I fan, però, non hanno esitato ad avanzare ipotesi.

Novità amorose in arrivo per l’ex tronista di Uomini e Donne? Ida ha replicato in modo molto deciso a coloro che hanno pensato a questo: “No ma voi che pensieri vi fate, addirittura mi state dicendo “ma ti hanno visto con qualcuno, un fidanzato..”. Ma cosa c’entra con quello che sto dicendo? Non c’entra niente, uomini zero, sono stata chiara?”.