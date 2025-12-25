Cura delle unghie: i rimedi della nonna che funzionano ancora oggi

In inverno il modo di vestire cambia, diventa più stratificato, ricco di tessuti, colori profondi e accessori importanti. Anche le unghie seguono questo passaggio di stagione e assumono un ruolo diverso rispetto all’estate. Non sono più solo un elemento decorativo, ma un dettaglio che completa il look, dialogando con cappotti, maglie, borse e gioielli. Proprio per questo, nei mesi freddi meritano attenzioni specifiche.

Freddo e unghie: perché diventano più fragili

Durante l’inverno le unghie sono sottoposte a continui sbalzi di temperatura, aria secca e lavaggi frequenti delle mani. Tutti fattori che possono renderle più secche, opache e soggette a sfaldarsi. La fragilità non è solo una questione estetica, ma il segnale che l’unghia ha bisogno di maggiore nutrimento e protezione rispetto ai mesi caldi.

Rimedi semplici per nutrire e rinforzare

Prima di ricorrere a trattamenti aggressivi o a soluzioni drastiche, è utile puntare su una cura costante e delicata. Ingredienti semplici, spesso già presenti in casa, possono aiutare a mantenere le unghie sane anche in inverno. L’olio extravergine di oliva, ad esempio, è un ottimo alleato per nutrire l’unghia e le cuticole, mentre il limone può contribuire a migliorarne l’aspetto rendendole più uniformi e luminose.

Un trattamento periodico che unisca nutrimento e delicatezza aiuta a contrastare gli effetti del freddo, mantenendo le unghie elastiche e meno soggette a rotture.

Evitare eccessi e stress continui

In inverno è facile cadere nell’errore opposto, cercando di compensare la fragilità con trattamenti troppo frequenti. Ricostruzioni continue, rimozioni aggressive o limature eccessive rischiano di indebolire ulteriormente l’unghia. La cura dovrebbe sempre rispettare i tempi naturali di rigenerazione, lasciando respirare l’unghia quando necessario.

Unghie sane come scelta elegante

Unghie curate, naturali e ben mantenute restano la scelta più elegante anche in inverno. Non servono lunghezze estreme o effetti vistosi per valorizzare le mani. Una manicure sobria, pulita e coerente con lo stile personale completa il look in modo discreto ma raffinato, diventando parte integrante dell’immagine complessiva.