I medici lanciano l’allarme: questo gioco molto diffuso tra i bambini è altamente rischioso per la loro vita

Ci sono alcuni giochi, anche molto diffusi tra i bambini che sono altamente pericolosi anche se spesso questo allarme viene ignorato.

Conoscere i pericoli dei prodotti che si trovano abitualmente in casa o che peggio fanno parte proprio dei giocattoli dei bambini è importante per sapere come gestire al meglio la situazione e cosa fare in caso di emergenza.

Un bambino di 7 anni è deceduto di recente proprio perché vittima di un giocattolo che tutti i piccoli si trovano ad utilizzare.

Gioco diffuso tra i bambini altamente pericoloso

Anche nelle condizioni più attente qualcosa può sfuggire ed è utile sapere cosa fare in caso di necessità ma anche come prevenire alcuni problemi. Il piccolo che è venuto a mancare è stato vittima dello scoppio di un palloncino, un prodotto che tutti i bambini hanno, che maneggiano e che rappresenta ancora oggi un problema.

Questi sono prodotti in materiali plastici pericolosi, in modo specifico quando entrano a contatto con la bocca. Risulta fondamentale far capire al piccolo ma anche agli adulti che mai si gonfiano con la bocca ma sempre con uno strumento apposito. Questi non vanno per nessun motivo avvicinati alle labbra e, laddove scoppino in casa devono essere prontamente gettati.

I materiali plastici in trachea fanno da collante, non sono cibo che si può quindi eliminare con una manovra tempestiva. Con la saliva si incollano e non si muovano e quindi in pochi minuti il bambino smette di respirare. Quando un palloncino scoppia è inevitabile che una parte di plastica finisca in gola, si può rivelare fatale. Per nessun motivo quindi dovrebbe compiere un gesto del genere, giocarci con i denti o avvicinarlo al viso.

Anche se sono prodotti festosi con cui i piccoli giocano, rappresentano un pericolo severo a cui fare molta attenzione. Conoscere questi dettagli fa capire il rischio che corrono ogni giorno anche con prodotti di cui non si immagina il risvolto negativo. Sono innumerevoli i casi di bambini deceduti in seguito all’ingestione di un pezzo di palloncino, eliminare il rischio l’unica soluzione.

In caso di incidente infatti è richiesto l’intervento medico locale e quindi bisogna calcolare le tempistiche utili al raggiungimento del pronto soccorso e il rischio di soffocamento che ne consegue. Questo vale per tutti quei materiali come anche le biglie con cui i piccoli spesso giocano e che risultano essere pericolosi, sono da evitare. Ci sono tanti altri strumenti adeguati al divertimento e all’età e perfettamente sicuri.