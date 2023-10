I make-up che truccano e curano anche la pelle: “Livelli impensabili per la skinification”

Non basta truccarsi oggi il make up deve curare la pelle rendendola sana e bella in modo naturale ecco il nuovo stile di tendenza

Leggeri, impalpabili, vellutati ma anche coprenti e capaci di nascondere le imperfezioni di tutte le tipologie di pelle. Gli ingredienti sono naturali e innovativi, il packaging è sostenibile e gli scovolini sempre più precisi.

I colori sono unici con le nuove nuance che si adattano a ogni tonalità di incarnato. Il focus è su correttori e fondotinta, che non possono mai mancare nel beauty case di ogni donna. Prodotti di ultima generazione che nascondono una formula avanzata tale da essere considerati veri è propri trattamenti di bellezza con effetto make up annesso.

Make up e trattamento di bellezza, due in uno con questi prodotti

Il magazine Elle ha pubblicato un’intervista a Gianluca Roncari, il make up artist ed education manager di Lancôme per parlare dei nuovi correttori e fondotinta. Non più solo trucco ma trattamenti di bellezza per rendere la pelle giovane e sana ad ogni età.

“Con questo genere di prodotti la skinification ha raggiunto obiettivi fino a poco tempo fa impensabili” dice Roncari, e continua spiegando che “Le nuove basi sono diventate lo strumento per ottenere una pelle curata, naturale, trasparente e luminosa”. Ma non è tutto qui, infatti spiega che ogni singolo prodotto “ha caratteristiche e azioni specifiche. I correttori per esempio possono illuminare, coprire o scolpire a seconda del finish e della texture.

Ma come si applicano e come si scelgono per ottenere l’effetto desiderato? Prima di tutto bisogna fare attenzione alla texture. È fondamentale sceglierla in modo che sia il più simile possibile a quella della pelle. Ad esempio, il fondotinta cremoso è adatto per le donne che hanno la pelle secca in quanto idratano, mentre i prodotti a formulazione liquida sono ideale per le pelli normali oppure miste.

Il correttore, invece, può essere in stick, liquido o cremoso. Oltre ad avere molte nuance tra cui scegliere. Per ottenere l’effetto desiderato bisogna avere le idee chiare sul compito che questo prodotto deve svolgere. Se devono coprire le occhiaie servono correttori di un certo tipo, mentre se devono creare ombre e luce può servire un altro tipo di prodotto. Ci sono correttori illuminanti o antiage adatti a pelli più mature e altri leggeri che riescono ad accentuare l’arco di cupido e rendere le labbra più carnose.

Oltre al tipo di make up scelto, è necessario sapere come applicare i diversi prodotti. Gianluca Roncari scioglie ogni dubbio con queste sue parole: “Per creare un effetto fresco, prima si stende con pennello o spugnetta il fondotinta – anche nella zona vicino agli occhi – e poi si applica il correttore solo dove necessario”. Una regola che non vale se si notano occhiaie e occhi stanchi, in questo caso meglio applicare prima il correttore e poi il fondotinta senza esagerare.

I passaggi sono i seguenti “prima si tampona con un pennello o col polpastrello il concealer e dopo si passa il fondo. Attenzione però: nella zona del contorno occhi non bisogna mai “tirare” il prodotto perché andremmo a diminuire l’effetto coprente”. Per finire, un tocco di cipria traslucida o trasparente nel caso di pelle grassa o mista.