I jeans sono troppo stretti e non si chiudono in vita? Senza ago e filo potrai indossarli di nuovo, basta un elastico

Non c’è bisogno di dire addio ai propri jeans preferiti quando non abbottonano più: c’è un rimedio pratico e veloce per tornare a chiuderli

Il mondo della moda nel corso degli ultimi anni ha attraversato una trasformazione inarrestabile. Se un tempo ogni capo che entrava a far parte del guardaroba era di grande valore e destinato a durare per sempre, oggi si parla invece di “fast fashion”. Letteralmente una moda veloce, basata sulla possibilità di arricchire le proprie scelte acquistando ogni qualvolta che si ha l’esigenza. I fattori che contribuiscono a questo processo sono, ovviamente, un basso costo ed una scarsa qualità.

É sufficiente recarsi in un grande negozio delle catene internazionali, o sfogliare tra le infinite pagine di un e-commerce online, per rendersi conto di quanto sia facile sostituire i vecchi vestiti spendendo giusto qualche euro. La vecchia t-shirt si è rovinata? Il vecchio vestito non è più di tendenza? Con un click se ne compra un altro ed il problema è risolto. Lo stesso accade anche quando un jeans, magari proprio quello a cui si era più affezionate, non entra più.

I normali cambiamenti del corpo possono aver portato ad avere qualche chiletto in più, che non permette più di abbottonarli come un tempo. Correre ad acquistarne altri però, può rappresentare comunque una spesa inaspettata e scomoda, soprattutto quando si unisce a tutte le altre che si effettuano durante il mese. Ma non è il caso di disperare, perché con un trucchetto geniale si può porre rimedio senza fatica. Basta un elastico.

Torna a indossare i tuoi jeans preferiti in un attimo: il trucco che ti fa risparmiare

Nonostante oggi le possibilità di acquistare a basso costo siano davvero tantissime, dover abbandonare per sempre un jeans che ha fatto parte del proprio guardaroba per tanto tempo può essere un vero dispiacere. Le donne lo sanno bene, basta anche una semplice pancia gonfia per non riuscire a chiudere quel famoso bottone. Un’impresa che appare così impossibile da pensare di gettare nella spazzatura il denim, ma non c’è bisogno di cedere ad una decisione così radicale.

Il web offre fortunatamente una grande varietà di consigli e trucchi intelligenti per risparmiare e rimediare a questi piccoli problemi quotidiani. La soluzione proposta dalla seguitissima Chiara Monteleone è davvero geniale. Tutto ciò che occorrerà sarà un semplicissimo elastico per capelli, meglio se di quelli più sottili. Una volta indossati i jeans, si dovrà dapprima passare questo all’interno dell’asola, tenendo le estremità con le dita (una dentro e una fuori).

A questo punto non resta che unire i due occhielli tenendoli aperti insieme tra indice e pollice. Così si andrà poi ad avvinghiare l’elastico attorno al bottone del denim. Incredibile ma vero, in questo modo il jeans risulterà chiuso in sicurezza e non ci sarà alcun rischio che si apra. In tutta comodità, si potrà dunque continuare ad indossarlo e, se si preferisce, per una maggiore tranquillità si può optare per una maglia indossata fuori in modo tale da coprire la chiusura.