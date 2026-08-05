I cibi che la placenta non filtra, la lista nera della gravidanza

La gravidanza è l’unico momento della vita in cui il corpo di una donna non appartiene solo a lei. Ogni boccone, ogni sorso, ogni scelta alimentare diventa un gesto che si riverbera su due organismi. Eppure, in questo delicato equilibrio tra nutrire e nutrire, gli errori sono in agguato.

La scienza della nutrizione è chiara: non serve mangiare per due, ma due volte meglio.

Una dieta scorretta in gravidanza non è solo un problema di chili di troppo per la madre, ma può causare gravi problemi di salute per entrambi, influenzando il benessere a lungo termine della madre e dei figli. Il cibo, durante la gestazione, non è mai solo cibo: è il primo, e più importante, ambiente del bambino.

Il mito del “mangiare per due” e il peso che non è solo estetico

Il primo errore, forse il più radicato, è l’idea che la futura madre debba mangiare per due. La verità è che fino alla ventesima settimana il fabbisogno energetico non richiede un apporto calorico aggiuntivo. L’aumento di peso ideale si attesta tra gli 11 e i 15 chilogrammi, e superare questa soglia non è un vezzo. L’eccesso di peso in gravidanza è associato a una maggiore incidenza di diabete gestazionale, ipertensione e un aumento del rischio di parto pretermine.

Il problema è che l’aumento di peso avviene spesso in modo inconsapevole, con quei “piccoli extra” che sembrano innocui ma che, sommati giorno dopo giorno, trasformano la bilancia in un nemico silenzioso. La regola non è mangiare di più, ma mangiare meglio, scegliendo la qualità sulla quantità.

I cibi che la placenta non filtra (e il feto non sa gestire)

Il secondo errore è la sottovalutazione del rischio microbiologico. Durante la gravidanza, il sistema immunitario della gestante è fisiologicamente meno reattivo per non interferire con l’impianto dell’embrione. Questo significa che il corpo è più vulnerabile a infezioni che per una donna adulta sarebbero innocue, ma che per il feto possono essere dannose.

Il criterio guida è semplice: evitare tutto ciò che può veicolare parassiti, batteri o contaminanti. Carni crude o poco cotte, salumi crudi, pesce crudo, uova poco cotte, latte non pastorizzato e formaggi a latte crudo vanno completamente eliminati. Il pesce ad alto contenuto di mercurio, come il pesce spada e il tonno rosso, è altrettanto sconsigliato. Anche frutta e verdura, se non lavate con cura, possono veicolare il toxoplasma. La regola è una: se un alimento non è sicuro per un bambino, non è sicuro nemmeno per la madre che lo porta.