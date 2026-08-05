Carpaccio di salmone per un pranzo super leggero

Fresco, raffinato e semplice da preparare, il carpaccio di salmone è la scelta ideale per un pranzo super leggero che non rinuncia al gusto. Quando si desidera portare in tavola qualcosa di appetitoso senza appesantirsi, questa ricetta rappresenta una soluzione pratica e veloce. Il carpaccio di salmone fresco e leggero si prepara con fettine sottilissime di pesce, una marinatura profumata agli agrumi e pochi ingredienti capaci di valorizzarne il sapore. Non richiede cottura e può essere servito come antipasto abbondante oppure come secondo piatto, accompagnato da una piccola insalata di misticanza. Per ottenere un risultato piacevole è importante scegliere salmone di qualità, già sottoposto al trattamento previsto per il consumo a crudo. È quindi consigliabile rivolgersi a un pescivendolo di …

Fresco, raffinato e semplice da preparare, il carpaccio di salmone è la scelta ideale per un pranzo super leggero che non rinuncia al gusto.

Quando si desidera portare in tavola qualcosa di appetitoso senza appesantirsi, questa ricetta rappresenta una soluzione pratica e veloce. Il carpaccio di salmone fresco e leggero si prepara con fettine sottilissime di pesce, una marinatura profumata agli agrumi e pochi ingredienti capaci di valorizzarne il sapore. Non richiede cottura e può essere servito come antipasto abbondante oppure come secondo piatto, accompagnato da una piccola insalata di misticanza.

Per ottenere un risultato piacevole è importante scegliere salmone di qualità, già sottoposto al trattamento previsto per il consumo a crudo. È quindi consigliabile rivolgersi a un pescivendolo di fiducia e specificare che il pesce verrà utilizzato senza cottura. La marinatura con limone e olio extravergine di oliva rende le fette morbide e aromatiche, mentre pepe rosa, zenzero e foglie fresche completano un pranzo leggero a base di salmone, colorato e pronto con pochissimo lavoro.

Ingredienti per il carpaccio di salmone leggero

300 g di filetto di salmone idoneo al consumo a crudo

1 limone

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

40 g di misticanza

1 cucchiaino di pepe rosa in grani

Un piccolo pezzo di zenzero fresco

Sale in fiocchi quanto basta

Pepe nero quanto basta

Procedimento passo passo per preparare il carpaccio

Controllate innanzitutto che il salmone sia stato trattato correttamente per essere consumato crudo. In caso di dubbio, chiedete indicazioni precise al pescivendolo e non utilizzate pesce fresco non sottoposto al necessario trattamento di sicurezza.

Passate delicatamente le dita sulla superficie del filetto per verificare la presenza di eventuali spine. Se ne trovate, estraetele con una pinzetta da cucina, tirandole nella stessa direzione in cui sono inserite.

Asciugate il salmone con carta da cucina. Utilizzando un coltello lungo, affilato e a lama liscia, tagliatelo in fettine molto sottili. Per facilitare l’operazione potete lasciarlo in congelatore per un breve periodo, soltanto quanto basta per renderlo più compatto, senza congelarlo completamente.

Disponete le fette su un piatto da portata ampio, sistemandole una accanto all’altra e cercando di non sovrapporle troppo. In questo modo il condimento potrà distribuirsi in maniera uniforme.

Spremete il limone e filtrate il succo per eliminare semi e residui di polpa. Versatelo in una ciotolina, unite l’olio extravergine di oliva e mescolate energicamente con una forchetta fino a ottenere un’emulsione omogenea.

Distribuite l’emulsione sul salmone con un cucchiaio o con un pennello da cucina. Coprite il piatto e lasciate riposare il carpaccio in frigorifero per circa un’ora, così che il pesce possa assorbire il profumo del condimento.

Lavate e asciugate con cura la misticanza. Poco prima di servire, sistematene qualche foglia sopra o accanto alle fettine di salmone, senza coprirle completamente.

Completate con il pepe rosa leggermente schiacciato, una macinata di pepe nero, poco sale in fiocchi e una grattugiata di zenzero fresco. Utilizzate il sale con moderazione, perché il gusto naturale del salmone è già deciso.

Portate subito in tavola il carpaccio ben fresco. Per mantenere il pranzo particolarmente leggero, accompagnatelo con verdure crude, finocchi affettati sottilmente o una semplice insalata verde, evitando condimenti troppo abbondanti.

Delicato ma ricco di personalità, questo carpaccio permette di organizzare un pranzo fresco anche quando si ha poco tempo a disposizione. Gli agrumi alleggeriscono la naturale morbidezza del salmone, il pepe rosa regala una nota aromatica e lo zenzero aggiunge un tocco vivace. Servito freddo e preparato con ingredienti ben equilibrati, diventa un piatto elegante, saziante e piacevole, perfetto per chi cerca una ricetta semplice senza rinunciare a una presentazione curata.